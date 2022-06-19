大學生不認識劉畊宏 他自嘲已經變成「爺執輩」

主持人Ryan（左起）、崴爺、李明川、嗆嗆梅錄Podcast節目「中場休息不雞湯」。圖／梯梯文創提供

李明川近日上知名網紅崴爺、Ryan、嗆嗆梅主持的Podcast節目「中場休息不雞湯」分享如何走出憂鬱症低谷，從40歲後開啟一段新人生。他現在在明新科大教書，面對一群他都生得出來的大學生，每天都在向他們學習，他笑說，每天要學看抖音 、聽饒舌，真的很忙。還有學生說要幫自己的姑婆要簽名照，讓他哭笑不得。

今年47歲的李明川，因為出道早，打理過許多知名影歌星的造型、妝髮，進入大學教書後，遇到的最大衝擊便是世代隔閡。他說，在課堂上想舉藝人為例，卻發現學生們不認識劉畊宏，也沒聽過周杰倫 的「本草綱目」，就連最近再度爆紅的王心凌 ，學生也只是「好像聽過」。他自嘲是爺執輩，向學生自我介紹時都要他們回去問爺爺奶奶一定認識他，還遇到有學生替姑婆要他的簽名照。

他也在節目中透露，雖然外界認為他的事業順風順水，但過去他並不快樂，每天在懷疑自己與外界肯定中矛盾度日。第一次遭逢巨大打擊，則是有天突然被唱片公司換掉，讓李明川否定自己，造成後續恐慌、憂鬱。不過，年過40後，李明川宛如重生，他希望現在做任何事都是享受過程，不想再像以前一樣拼死拼活，只為了完成他人的期待。更多內容可收聽「中場休息不雞湯」。