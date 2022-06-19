我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／這3類人 最需要退休年金

各國央行上半年共升息80次 新興經濟體財政惡化

大學生不認識劉畊宏 他自嘲已經變成「爺執輩」

記者林怡秀／即時報導
主持人Ryan（左起）、崴爺、李明川、嗆嗆梅錄Podcast節目「中場休息不雞湯」。圖／梯梯文創提供
主持人Ryan（左起）、崴爺、李明川、嗆嗆梅錄Podcast節目「中場休息不雞湯」。圖／梯梯文創提供

李明川近日上知名網紅崴爺、Ryan、嗆嗆梅主持的Podcast節目「中場休息不雞湯」分享如何走出憂鬱症低谷，從40歲後開啟一段新人生。他現在在明新科大教書，面對一群他都生得出來的大學生，每天都在向他們學習，他笑說，每天要學看抖音、聽饒舌，真的很忙。還有學生說要幫自己的姑婆要簽名照，讓他哭笑不得。

今年47歲的李明川，因為出道早，打理過許多知名影歌星的造型、妝髮，進入大學教書後，遇到的最大衝擊便是世代隔閡。他說，在課堂上想舉藝人為例，卻發現學生們不認識劉畊宏，也沒聽過周杰倫的「本草綱目」，就連最近再度爆紅的王心凌，學生也只是「好像聽過」。他自嘲是爺執輩，向學生自我介紹時都要他們回去問爺爺奶奶一定認識他，還遇到有學生替姑婆要他的簽名照。

他也在節目中透露，雖然外界認為他的事業順風順水，但過去他並不快樂，每天在懷疑自己與外界肯定中矛盾度日。第一次遭逢巨大打擊，則是有天突然被唱片公司換掉，讓李明川否定自己，造成後續恐慌、憂鬱。不過，年過40後，李明川宛如重生，他希望現在做任何事都是享受過程，不想再像以前一樣拼死拼活，只為了完成他人的期待。更多內容可收聽「中場休息不雞湯」。

周杰倫 王心凌 抖音

上一則

Netflix新劇驚傳車禍意外 2名男星不治 6傷

下一則

山下智久加入「今際之國2」 網驚呼：他要全裸

延伸閱讀

上海解封 李立群凌晨12點奔劉畊宏家跳操 網：憋壞了

上海解封 李立群凌晨12點奔劉畊宏家跳操 網：憋壞了
白蟻大軍夜襲上海 劉畊宏邊跳操邊打白蟻

白蟻大軍夜襲上海 劉畊宏邊跳操邊打白蟻
劉畊宏認與周杰倫「有秘密」本不好意思...現不知所措

劉畊宏認與周杰倫「有秘密」本不好意思...現不知所措
李立群上海悶壞創「喘氣操」 戲精上身PK劉畊宏

李立群上海悶壞創「喘氣操」 戲精上身PK劉畊宏

熱門新聞

卓亨瑜（右）曾在「三生三世十里桃花」擔任楊冪的替身。圖／摘自微博

被傳花6年「整成楊冪」 女星嫁豪門兒正臉曝光網驚呆

2022-06-12 13:46
王心凌組 演唱「野薔薇」。（取材自微博）

「乘風破浪」不見勾心鬥角 還能再有「王心凌」嗎？

2022-06-15 08:07
趙薇。取材自Instagram

遭封殺10個月 趙薇哀痛發文「我一無所有」悼過世父親

2022-06-11 00:08
張晨光在直播中帶貨被酸民罵到痛哭。（取材自臉書）

張晨光中國直播曾挨罵「晚節不保」落淚 返台近況曝光

2022-06-14 01:50
葛斯齊認為王心凌私下也表裡如一。圖／摘自臉書

葛斯齊開直播爆料王心凌 揭她私下真面目

2022-06-13 12:42
黃曉明（左）發文為93歲姥姥慶生畫面。（取材自微博）

黃曉明曬31張照片祝壽姥姥 baby身影全失蹤

2022-06-16 02:22

超人氣

更多 >
79歲拜登騎車摔倒「沒事」 自嘲還能跳繩

79歲拜登騎車摔倒「沒事」 自嘲還能跳繩
阿嬌1動作露餡了 「乘風破浪」的她大便不沖水

阿嬌1動作露餡了 「乘風破浪」的她大便不沖水
紐約市警員地鐵結伴巡邏 市長喊停 稱「單打獨鬥」更能有效運用警力

紐約市警員地鐵結伴巡邏 市長喊停 稱「單打獨鬥」更能有效運用警力

拜登預測：民主黨將保眾院、參院多奪4席 幕僚嘆太樂觀

拜登預測：民主黨將保眾院、參院多奪4席 幕僚嘆太樂觀
稱中國第三艘航艦應命名「唐山艦」 惹怒胡錫進封網友

稱中國第三艘航艦應命名「唐山艦」 惹怒胡錫進封網友