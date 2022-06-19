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凍齡男偶像確診 4天4夜無法進食 曝喝水像「吞刀片」

記者陳慧貞／專訪
凍齡男神立威廉。圖／吳孟縉提供
凍齡男神立威廉。圖／吳孟縉提供

45歲男星立威廉當年以偶像劇「綠光森林」走紅，凍齡顏值、高大俊帥的身材，至今仍看不出歲月痕跡，近2年多來因疫情因素，他長居新加坡陪妻兒，未料出了一趟遠門到普吉島度假，回來後「中了」，吐露染疫後的病況，直言自己四天四夜未進食，喝水就像「吞刀片」，確診後的前三天「每天都很想死」，渾身癱軟無力，連上廁所都用爬的。

六月的第三個禮拜天是國際父親節，立威廉卻過一個病懨懨的爸爸節，他長期運動健身，從小到大極少患感冒，日前因7歲女兒Harper放暑假，他決定帶妻女到普吉島度假，父女玩潛水、吃美食，大享天倫樂，沒想到返回新加坡後，他的身體開始出現症狀，快篩結果確定確診，立威廉扯著沙啞嗓音描述過程，表示一開始只覺得喉嚨不舒服、身體疲累，當晚病況加劇渾身發冷，第二天就發現喉嚨腫脹「痛到不行」。

確診後的前四天，是立威廉病況最嚴重時，癱軟到只能躺床昏睡，偏偏喉嚨連吞口水都猶如刀割，每半小時就會醒來吐口水，期間就不斷地咳嗽和吐口水中度過，說話氣若游絲，只能用氣音說兩字「好痛」，吃藥也只能硬塞，起床如廁無力，只好「滾」下床「爬」到廁所，「真的好想死，這輩子從來沒有過的痛苦」。

醫生透過視訊看診，得知他四天未進食，每天只喝半杯水，擔心他身體受不了，建議他到醫院吊點滴，但立威廉仍堅持居家照護，就是不去醫院，他說，因為自己是喉嚨腫痛，並無呼吸問題，藥吃了後，經過幾天調養，雖喉嚨仍有些沙啞，病況已好轉，自認就無需浪費醫療資源。

立威廉帶女兒到普吉島度假，享受親子親密時光。圖／吳孟縉提供
立威廉帶女兒到普吉島度假，享受親子親密時光。圖／吳孟縉提供
立威廉日前帶女兒到普吉島度假。圖／吳孟縉提供
立威廉日前帶女兒到普吉島度假。圖／吳孟縉提供
立威廉帶女兒到普吉島度假。圖／吳孟縉提供
立威廉帶女兒到普吉島度假。圖／吳孟縉提供

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