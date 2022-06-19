爆拚命過往 陶子曾咬牙吃小強便當 2度肝炎險沒命

陶子回憶過去吃過的苦遠比現在多。（圖：公視提供）

台灣女星陶晶瑩（陶子）日前上「36題愛上你」，她近來投入企業經營和YT頻道，但她絲毫不覺得辛苦，因為跟她過去的經歷相比都不算什麼。陶子透露，年輕時吃過「小強便當」，「便當打開吃一吃，不是有三格嗎？有一格怎麼咖啡 色？還亮亮的。」她驚覺其中一格有隻大蟑螂，但因趕場工作已經別無選擇，最後只好咬牙挑選別格的菜吃。

陶子拚命的過往不只如此，主持人Sandy提及「她曾經肝指數 破萬，得到了猛爆性肝炎」，陶子坦承曾兩度爆肝，「正常人指數是42，我是1萬。」第一次發生是30歲主持娛樂新聞時，她形容當時病情嚴重到台大醫生「直接站在我床邊說，妳要死了，知道嗎」。而第二次發作則是兩個孩子還小時，「他們跑到病房來看我，笑說媽媽這邊有電視好好玩」，當下陶子痛定思痛，打定主意不再忽視身體健康。她也透露，當時的醫療費可以去東南亞 度假好幾趟。

陶子今年4月時也進軍YouTube開設「WOW桃姐」頻道，大談女性議題，且毫不避諱分享性教育話題。陶晶瑩大方表示，因為兒子上國中了，有天她跟李李仁提議：「老公你要不要去教一下小龍怎麼打手槍？」沒想到李李仁嚴肅回她「妳在說什麼」，讓她頗覺自討沒趣。但她現場仍不放棄，反問炎亞綸說：「還是不用教，就是可以自己（學會）？」