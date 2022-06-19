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回春扮演大學生 陳庭妮告白遭拒：心灰意冷

記者杜沛學／綜合報導
陳庭妮(左)與劉冠廷上演青澀戀情。（圖：時創影業提供）
陳庭妮(左)與劉冠廷上演青澀戀情。（圖：時創影業提供）

由台灣金鐘獎導演馮凱執導、許芸齊擔任編劇，劉冠廷、陳庭妮、施名帥、孟耿如、林哲熹、謝沛恩等演員主演的電視劇「愛情發生在三天後」近日開播。第一集中，男女主角久別重逢的「激烈」劇情，引發網友熱議。

劇中，劉冠廷、陳庭妮回春扮大學生，還有腳踏車接送上學的浪漫粉紅泡泡劇情，陳庭妮認為，女主角並非只把劉冠廷飾演的男主角當成容易使喚的朋友，「反倒是長久相處下來，已經認定兩人是在一起。」沒想到畢業前夕鼓起勇氣告白卻遭拒，「當下很受傷跟心灰意冷。」

首集劇情將從劉冠廷和陳庭妮在大學畢業八年後再見面那一刻起展開，兩人一前一後走進同學會，陳庭妮堅持「相見不如懷念」，躲在屋外不願見到對方，也透露兩人當年分開是因劉冠廷被陳庭妮主動追愛後竟然回：「可以讓我思考三天嗎？」陳庭妮從此拒絕再見，而她談到女主角的反應時表示：「女生那種心理受傷程度有多巨大，我是非常能理解的。」

首集最大亮點，是劉冠廷與陳庭妮再次相遇後，女方化身為「鯊魚女」狠咬男方的過程，兩人從捷運站外從口角爭執上升到「肢體交纏」，畫面全被放上網路引起公議，手臂被陳庭妮「啃一口」的劉冠廷還被網友戲稱為「雞腿男」，劉冠廷回想：「很可怕的一場戲。」陳庭妮也感嘆：「那場戲是我的殺青戲，很大、很長、情緒很重、很難拍，更因為現實的拍攝狀況讓我印象深刻。」

「鯊魚女狠咬雞腿男」這場戲嚴峻考驗著劇組團隊和所有群演們的默契，不只劇組要特地跟捷運站借場地，只能在捷運凌晨停駛後才能進站拍攝，男女主角還有大量的台詞需要一氣呵成，兩人必須一直反覆對台詞，只擔心出一個錯誤就要全部重來，陳庭妮透露這場戲拍了非常多次才完成，從開拍到殺青挑戰多次，回想整個拍攝過程，「真的是我們的『魔王戲』！」

捷運 導演

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