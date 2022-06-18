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吳慷仁新劇全裸熱貼 賈靜雯害羞讚嘆

記者楊起鳳／綜合報導
吳慷仁(左)和賈靜雯在戲中有激情戲。（取材自Netflix）
吳慷仁(左)和賈靜雯在戲中有激情戲。（取材自Netflix）

Netflix年度全球獨家愛情喜劇「媽，別鬧了！」17日釋出正式預告，直球拋出台灣主演比莉、賈靜雯、柯佳嬿母女三人面臨的愛情課題；預告中吳慷仁、林柏宏為戲秀出完美身材，吳慷仁更獻全裸畫面，讓網友讚嘆預告「訊息量超大」、「吳慷仁好猛」、「太想看」。

預告中賈靜雯與吳慷仁CP裸身床戲，可看到他全裸亮相，魅惑眼神超殺；吳慷仁手捧著賈靜雯的雙腳後，還爬向害羞的她，賈靜雯飾演的姊姊如蓉更讚嘆：「你可不可以有一份不要那麼性感的工作？」吳慷仁飾演的學長，摸著胸口對如蓉回覆說：「抱歉！」

預告中畫風一變，比莉對賈靜雯怒吼「不要阻止我幸福！」更拿起菜刀丟向賈靜雯，呈現出親子間相愛又相殺的矛盾。當年憂歡派對和小虎隊的經典歌曲「新年快樂」音樂一播出，喚起不少人的青春回憶。

比莉在「媽，別鬧了！」劇中，是「荒唐有理，追愛拚命」的最佳典範，不顧兩個女兒的反對，堅持在交友網站上物色男伴，導演陳慧翎說：「在我看到小說作者媽媽本人時，就想不管付出多少代價，一定要請到比莉姐，靜雯幫忙跟比莉姐討論了整整一年，她才答應接下這個角色，相信觀眾也會喜歡，除了比莉姐外，不會有第二個人選。」

吳慷仁為戲犧牲全裸。（取材自Netflix）
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