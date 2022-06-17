幫人代班駐唱男星意外成金鐘歌王 靠打八卦拳防疫健身

楊烈在「明星養老院」打拳。圖／金星提供

台灣「金鐘歌王」楊烈最近戲約不斷，除了參與公視年度大戲「牛車來去」，24日起還將在台北國父紀念館一連演出四場舞台劇「明星養老院 」。他笑說演出很開心，而且自己有強身保健兩招，平時喝點小酒抗菌，還打八卦 拳強身，就算忙到要搭高鐵趕場，依舊樂此不疲。

「明星養老院」描寫一群曾經紅極一時的明星在養老院共居，當他們褪下光環後的老年又會是怎麼樣，而眾人隱藏在心中的愛恨情仇又該如何化解？編劇為楊烈量身打造的「歌王」一角，陪著黃嘉千飾演的妻子與同樣身為資深明星郎祖筠、洪都拉斯、方文琳、黃浩詠等人在養老院相聚，希望老友能喚醒妻子的記憶，過程趣味又十足賺人熱淚。

楊烈的角色是歌王，自然需要又演又唱，他在劇中從貓王唱到五木宏，巧妙切換英文、國語、日語、台語四聲道，還包括經典成名曲「如果能夠」，每一首歌都表現出氣勢，力道控制的強弱出神入化，讓觀眾直呼過癮。

楊烈是體專畢業，游泳還拿過省運金牌，可能是肺活量大所以唱起歌來游刃有餘，當年只是幫餐廳駐唱的二哥代班，意外成為駐唱歌手；後來贏得歌唱比賽，又在泳池認識音樂製作人陳復明、意外的踏入歌壇發片，更意外以新人之姿拿下當年還是金鐘獎的最佳男歌手獎，這些經歷都化為養分，成為劇中角色的靈魂。

「明星養老院」監製王偉忠與楊烈是認識幾十年的老友，特別幫楊烈加了許多超有個性的橋段，讓他在戲中幹譙年輕人、還要打拳，讓角色不落俗套，也發現楊烈個性其實很靦腆，罵起人來有意外的趣味。

排練過程中，導演 發現楊烈的下盤特別穩，唱歌以及說話的中氣十足，楊烈說應該是學習八卦拳的關係，導演特別讓他在劇中展現拳術，果然打得虎虎生風！楊烈笑說最近在台南拍攝李岳峰導演的「牛車來去」，經常陪李導演喝兩杯，人家用酒精噴手，他們用酒精潤喉，也是疫情中的抗菌小撇步，越演越健康。「明星養老院」6月24-26日在台北國父紀念館演出，購票請至udn售票網。