楊謹華慘遭鬼手暗夜拖行 「民雄鬼屋」一路拖進古井

楊謹華在「民雄鬼屋」中遭鬼魅邪靈糾纏。圖／馬棋朵數位影提供

鬼片「民雄鬼屋」17日釋出前導預告，楊謹華為 尋找由麥語彤飾演的女兒而焦心不已，與母親沛小嵐隱約感受到自家洋樓有邪靈入侵，最後一幕她被一隻手從後背緊抓拖入深不可知的井裡，象徵著整個故事和一段塵封在井底的秘密脫離不了關係。

電影 將知名鬼屋以全新故事型態搬上大銀幕，集合楊謹華、沛小嵐、麥語彤、劉韋辰、夏靖庭、宥凱主演，楊謹華在片中為救女兒彤彤頻遭邪靈纏身，精神狀態被逼到最緊繃。回想拍攝被拖行的戲時，雖然明知是拍戲，「但在漆黑的夜裡，加上逼真的場景環境，以及完全算不準鬼手上來抓的時間點，所以每一顆鏡頭裡我被抓到的剎那，是真真切切被嚇到的！」

這場拖行戲採一鏡到底的拍攝模式，楊謹華也說：「需要各方面配合到位，所以拍了很多次，跑、跪、坐、被驚嚇、倒、還有拉扯，動作很多情緒很滿，拍完後我的川字肌跟大腿肌也都出來了！」

飾演楊謹華母親的沛小嵐此次在片中一展驚人的恐怖演技，預告中閃過一秒的妖魔化形象更為這個角色留下伏筆，首次和她演母女的楊謹華讚嘆：「小嵐姊是人生經歷非常豐富的演員，看到她很自然就會產生尊敬，她給我的感覺就是很真實的母親範本。」

「民雄鬼屋」將於7月29日上映，上映前可先到「民雄鬼屋實境體驗展覽」親身體驗電影的恐怖之處。