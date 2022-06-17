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吳慷仁正面全裸激戰賈靜雯 「媽，別鬧了！」無碼畫面流出

記者楊起鳳／台北報導
吳慷仁(左)為戲犧牲全裸和賈靜雯。(圖:Netflix提供)
吳慷仁(左)為戲犧牲全裸和賈靜雯。(圖:Netflix提供)

Netflix年度全球獨家愛情喜劇「媽，別鬧了！」17日釋出正式預告，直球拋出主演比莉、賈靜雯、柯佳嬿母女三人面臨的愛情課題，預告中吳慷仁、林柏宏更為戲秀出完美身材，吳慷仁更獻出全裸畫面，讓網友讚嘆預告「訊息量超大」「吳慷仁好猛」「太想看」紛紛表示此影集為今年度必追。

今日釋出的正式預告十分搶眼，賈靜雯與吳慷仁CP裸身床戲可看到吳慷仁全裸，魅惑眼神超殺，手捧著賈靜雯的雙腳後還爬向害羞的賈靜雯，由賈靜雯飾演的姊姊如蓉更讚嘆：「你可不可以有一份不要那麼性感的工作？」吳慷仁飾演的學長摸著胸口對如蓉回覆說：「抱歉！」畫面讓人產生無限想像。

吳慷仁(左)和賈靜雯在戲中有激情戲。(圖:Netflix提供)
吳慷仁(左)和賈靜雯在戲中有激情戲。(圖:Netflix提供)

預告中當觀眾沉浸在歡樂和眼睛吃冰淇淋的節奏時，畫風一變比莉對賈靜雯怒吼「不要阻止我幸福！」更拿起菜刀丟向賈靜雯，呈現出親子間相愛又相殺的矛盾。憂歡派對和小虎隊的經典歌曲「新年快樂」音樂一下，喚起不少人的青春。

比莉在「媽，別鬧了！」中是「荒唐有理，追愛拼命」的最佳典範，不顧兩個女兒的反對，堅持在交友網站上物色男伴，不僅在網路上聊天，還會實際約會感受相處的感覺，導演陳慧翎認為「在我看到小說作者媽媽本人時，就想找比莉姐來演，不管付出多少代價一定要請到比莉姐，靜雯幫忙跟比莉姐討論了整整一年才答應接下這個角色，相信觀眾也會喜歡，除了比莉姐外不會有第二個人。」

導演也表示爸爸一角特別請到寇世勳出演是一圓全民媽媽的夢想，她開玩笑說「其實小時候我媽很喜歡寇世勳，我就跟媽媽說想要找寇哥演戲，所有人都覺得寇哥像大家的爸爸，他真的是國民爸爸無誤。」

吳慷仁為戲犧牲全裸。(圖:Netflix提供)
吳慷仁為戲犧牲全裸。(圖:Netflix提供)

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