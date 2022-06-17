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戴佩妮隔6年出輯 粉絲：治好產前憂鬱

記者王郁惠／綜合報導
戴佩妮時隔6年，推出個人全新專輯「被動的觀眾」。（圖：妮樂佛x仁仁娛樂提供）
戴佩妮時隔6年，推出個人全新專輯「被動的觀眾」。（圖：妮樂佛x仁仁娛樂提供）

戴佩妮（Penny）時隔6年將推出新專輯「被動的觀眾」，粉絲對她終於「營業」表示要開香檳、又是說治好產前憂鬱等浮誇反應，讓戴佩妮笑彎腰說：「謝謝大家不論何時，總是用心等待著我，讓我有動力持續走這條路。」

她透露這兩、三年來，因為疫情關係，計畫都趕不上變化，她轉念改挖掘生活的小快樂，「因為快樂是一天、不快樂也是一天，在做好防疫之餘，試著轉念，也推己及人，似乎是更有意義的事。」新歌「多虧你啊」以輕快曲風，為難熬的日子加油打氣釋放正能量，「送給想念我的歌迷及努力回到日常的你我」。

6年期間，戴佩妮未停下創作腳步，先後為許光漢打造冠軍單曲「別再想見我」，或幫金曲歌后彭佳慧打造「說實話」等，而新專輯「被動的觀眾」12首全創作她回歸初心，重拾早期音樂風格，更找回了出道22年合作無間的編曲老師一起玩音樂，純粹用音樂記錄生活與分享內心世界，她表示：「能用音樂與大家交流，傳遞各種酸甜苦辣且彼此治癒，絕對是一件正確的事。」

製作過程中她沒有真正見到團隊們，首次嘗試線上錄音、與樂手互動等，戴佩妮笑稱：「這次很應景地跟上了WFH的潮流。」但整張專輯人的溫度更勝以往，她歸功團隊的正能量，表示：「即使有點無奈習慣被迫改變了，但這改變同時也帶來了更多的可能性。」

疫情 防疫

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