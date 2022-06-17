「孩子走了」風波 那夜妻沒睡 郭彥均決撤文、道歉

郭彥均因發文意外引發網友圍剿與政治紛擾。（本報資料照片）

郭彥均因發文捲起千層浪，甚至成為台灣朝野政治攻防的主題，沉澱兩周後首受訪，他說，當行政院長蘇貞昌說要開罰時，因為他讀懂院長意思，所以沒壓力不害怕，但老婆卻嚇到了，「我那兩天去跑步，她傳訊息叫我一時沒回，就會立刻打來，我問她為何一直打？她說她怕我真的被抓走。」

郭彥均先前臉書 發文「看到這麼多孩子就這樣走了」，希望大家多關心這場戰役中辛苦的醫護人員，湧入2000多則加油支持的留言，但沒多久被30多個農場轉發文，角度就偏了，他形容「像海浪一樣，最後一發不可收拾」，那夜妻子沒睡，他決定撤文，並寫下道歉文。他說，「我原意是想對醫護善意，沒想到被意外解讀，以前我不知什麼是農場文，經過這次，我都知道了。」

對於指揮官和院長發言，郭彥均說，「蘇院長說這背後明顯有人操作，但操作的不是我，要罰的是那些內容農場，所以我沒害怕；陳時中 指揮官也表示他看完我的文章，知道我沒惡意，也沒扭曲，兩位長官說的話都沒錯，所以發生事情以來，沒有任何人打過電話給我。」許多藝人來他臉書留言支持，他幾乎全刪除，然後一一打電話道歉，「因為我怕網友看了走心，對藝人好友出征，若吵起來造成困擾，我反而不好意思了。」

他也怕風波影響節目，所以兩個多禮拜以來，他完全不受訪，低調靜待事件結束，「跟製作單位說不好意思，怕被影響了，但他們說沒事，這種東西兩天就過了。如今我的想法是，台灣人大部分都很善良，但台灣人不要利用台灣人的善良，我們很容易相信社群媒體 給我們的東西，包括標題或內容。而我身為公眾人物，平時更容易得到許多社會資源，應該多做對社會有貢獻的事，這次我學到了，以後要更小心，但該說的話、想做的事，一定會繼續。」