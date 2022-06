錢復帥孫錢裕揚主演美劇 搭楊紫瓊扮黑幫

錢裕揚有著精壯肌肉,帥氣長相。(取材自Instagram)

知名的華裔 女演員楊紫瓊自從今年評價、票房雙雙大勝的電影 「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)之後,又將推出新作。

楊紫瓊即將帶來全新黑色喜劇影集「The Brothers Sun」。(取材自Instagram)

據「Deadline」、「綜藝報」報導,這回將演出一部以台灣黑幫為背景的黑色喜劇影集「孫氏兄弟(暫譯)The Brothers Sun」,將在Netflix推出,共8季,預定2023年上檔,男主角竟是首次主演的台灣演員錢裕揚,他是外交部長錢復的長孫,父親則是金融家錢國維先生,雖演過多部舞台劇、電影以及廣告,但這回可是首度主演,這回不僅能首度主演,又能與大明星楊紫瓊合作,他不只感謝Netflix、製作團隊的賞識,「我也非常感謝我的家人、朋友以及女朋友,還有每一個幫我的人,愛你們」。

「The Brothers Sun」風格定位為緊張刺激,具有黑色幽默風格的動作喜劇,主要背景是洛杉磯 、台灣,錢裕揚飾演台北孫氏黑幫大老的長子Charles Sun,從小就被培養成為一個冷酷無情的殺手,在台灣也很適應幫派生活,只是當父親被神祕人槍殺後,他決心前往洛杉磯保護媽媽、弟弟,因而展開一連串不可思議的旅程,但因為他不想讓家人捲入他的複雜生活,也讓他陷入天人交戰。

於此同時,他的弟弟Bruce Sun則由「絕命律師」(Better Call Saul)是李松璞主演,這個角色從小就跟著媽媽在美國生活,並不熟悉台北,更不熟悉自己的家庭的過去,另外「這就是我們」(This Is Us)女星Highdee Kuan則飾演充滿正義感的助理檢察官Alexis。

「The Brothers Sun」由「美國恐怖故事」(American Horror Story)、「歡樂合唱團」(Glee)主創人布萊德佛查克(Brad Falchuk)與華裔編劇Byron Wu共同擔任主創人,不只是全亞裔的編劇,製作團隊也相當堅強,導演則是漫威「神盾局特工」(Agents of S.H.I.E.L.D.)凱文坦查隆(Kevin Tancharoen),這也將是繼由喜劇影集「菜鳥新移民」(Fresh Off the Boat),再度以台灣人物為背景的戲劇。