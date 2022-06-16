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錢復帥孫錢裕揚主演美劇 搭楊紫瓊扮黑幫

記者陳建嘉／綜合報導
錢裕揚有著精壯肌肉，帥氣長相。（取材自Instagram）
錢裕揚有著精壯肌肉，帥氣長相。（取材自Instagram）

知名的華裔女演員楊紫瓊自從今年評價、票房雙雙大勝的電影「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）之後，又將推出新作。

楊紫瓊即將帶來全新黑色喜劇影集「The Brothers Sun」。（取材自In...
楊紫瓊即將帶來全新黑色喜劇影集「The Brothers Sun」。（取材自Instagram）

據「Deadline」、「綜藝報」報導，這回將演出一部以台灣黑幫為背景的黑色喜劇影集「孫氏兄弟(暫譯)The Brothers Sun」，將在Netflix推出，共8季，預定2023年上檔，男主角竟是首次主演的台灣演員錢裕揚，他是外交部長錢復的長孫，父親則是金融家錢國維先生，雖演過多部舞台劇、電影以及廣告，但這回可是首度主演，這回不僅能首度主演，又能與大明星楊紫瓊合作，他不只感謝Netflix、製作團隊的賞識，「我也非常感謝我的家人、朋友以及女朋友，還有每一個幫我的人，愛你們」。

「The Brothers Sun」風格定位為緊張刺激，具有黑色幽默風格的動作喜劇，主要背景是洛杉磯、台灣，錢裕揚飾演台北孫氏黑幫大老的長子Charles Sun，從小就被培養成為一個冷酷無情的殺手，在台灣也很適應幫派生活，只是當父親被神祕人槍殺後，他決心前往洛杉磯保護媽媽、弟弟，因而展開一連串不可思議的旅程，但因為他不想讓家人捲入他的複雜生活，也讓他陷入天人交戰。

於此同時，他的弟弟Bruce Sun則由「絕命律師」（Better Call Saul）是李松璞主演，這個角色從小就跟著媽媽在美國生活，並不熟悉台北，更不熟悉自己的家庭的過去，另外「這就是我們」（This Is Us）女星Highdee Kuan則飾演充滿正義感的助理檢察官Alexis。

「The Brothers Sun」由「美國恐怖故事」（American Horror Story）、「歡樂合唱團」（Glee）主創人布萊德佛查克（Brad Falchuk）與華裔編劇Byron Wu共同擔任主創人，不只是全亞裔的編劇，製作團隊也相當堅強，導演則是漫威「神盾局特工」（Agents of S.H.I.E.L.D.）凱文坦查隆（Kevin Tancharoen），這也將是繼由喜劇影集「菜鳥新移民」（Fresh Off the Boat），再度以台灣人物為背景的戲劇。

電影 洛杉磯 華裔

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