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甘為老公洗手作羹湯 曾沛慈笑稱：算是我被陰了

記者杜沛學／綜合報導
曾沛慈（右）的老公，是圈外音樂人Peter。（圖：亞神音樂提供）
曾沛慈（右）的老公，是圈外音樂人Peter。（圖：亞神音樂提供）

台灣女星曾沛慈1月剛新婚，仍沉浸在甜蜜中，為了老公Peter甘願洗手作羹湯，她透露以前的心願就是嫁給一個廚藝好的男人，現在老公確實也會煮，但只為了他一句「想常吃老婆做的菜」，曾沛慈開始埋入柴米油鹽，她笑稱：「我也覺得自己滿誇張，可以因為愛做成這樣。算了，算是我被陰了，我也只能認了。」

曾沛慈沉浸在新婚甜蜜中。（記者李政龍／攝影）
曾沛慈沉浸在新婚甜蜜中。（記者李政龍／攝影）

曾沛慈坦言，從來沒想過自己能為另一半做這樣的改變。除了下廚，曾沛慈的金錢觀也因老公而改變，她透露自己過去買衣服不看價錢，喜歡就買，每個月都會去血拼舒壓；但她形容Peter比較「活在地上」，她也受影響而節制一些。曾沛慈認為這些都是好的改變，「他給我很大空間，不用為了討好他做一些對自己沒幫助的事。」

至於Peter到底有什麼魔力影響她？曾沛慈放閃告白：「我也不知道耶，我就是很喜歡他。」說完自己都驚訝：「天啊！我怎麼會說出這種話。」她認為最大關鍵是兩人是相知十年的好友，朋友變夫妻是她一直都很夢寐以求的關係，「他十幾年來也一直都那麼好，沒有變成不一樣的人。」

曾沛慈在八大「親愛的亞當」中當媽，戲外新婚幸福，談到做人計畫，表示走順其自然路線，雖然她很愛小孩，也期待有自己的孩子，但不想為受孕按表操課，或是做人工受孕，覺得那樣讓身體太辛苦。尤其她和老公還沒度蜜月，笑說：「我不想帶小孩去蜜月。」至少今年先維持兩人世界。

「親」劇是曾沛慈獲得金鐘獎最佳女配角獎後第一部主演的戲劇作品，她坦言壓力很大，擔心沒人看，因此在演出時想很多，劇中基因編輯博士兼醫生的「宋品葳」一角，會遇到的事、表現情緒的方式都不好演，自己人生也沒有類似的經歷，因此壓力很大。

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