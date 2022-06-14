小心PUA 吳克群警告有愛情騙局

吳克群的歌曲「抽象」MV獲得「美國電視奧斯卡」Telly Awards 銀獎殊榮。圖／何樂音樂提供

台灣藝人吳克群化身K推出新歌「斯德哥爾摩」，MV將情感綁架給具象化，他說想幫朋友認清逃離「挾愛逞兇」的騙局，更要小心PUA （搭訕藝術家），他說：「如果兩人相愛不是為對方付出，而是只想著得到多少，愛情就可能變成強取情感的綁架，失去原本愛的幸福。」

他首度挑戰西班牙語唱出「別再以愛之名將我捆綁」的吶喊，並為MV染了一頭鮮豔紅髮，打趣稱是短期內最後一次染頭髮，「這張專輯的MV把我一輩子該染的顏色都染完了，也第一次感受斷髮的感覺。」而他的愛情世界備受關注，是不是沒被綁架的「自由身」？他表示：「在我心中，愛情永遠是兩個人的事、有兩人自己的步調，只要兩人能真的享受，就不會被任何人綁架、享受愛的自由。」

他在新專輯「K-PAX銀河裡擁抱」發行前夕收到捷報，「抽象」MV獲得有「美國電視節目界奧斯卡 」之稱的Telly Awards銀獎殊榮，他興奮樂喊：「拍完電影 後我打開了視野，對我來說創作現在是多元媒介的，沒有侷限任何載體！我想探索創作的各種可能，能得到國外獎項肯定，代表我們真的有突破框架、超越語言文化的藩籬，音樂、文字和影像本來就是在探索想像的邊界，專輯能和許多有才華的創作人合力將想像實現，彷彿將想像力乘上太空 船，現在的我感覺有更多無限可能。」