「民雄鬼屋」揭祕陰森古老大宅 楊謹華被附身、中邪

楊謹華在逼真的古宅場景中，內心確實感到不安。（圖：馬棋朵數位影像提供）

台灣女星楊謹華、沛小嵐等人主演的電影 「民雄鬼屋」日前公開電影國際版海報，以手繪風呈現，一個女孩身著復古洋裝卻不見頭顱，僅有身軀接著古井般的頸部，井上頂著陰森的民雄鬼屋，導演 劉邦耀談到海報理念時表示：「古井是民雄鬼屋最恐怖的意象，彷彿這口井會吃人。」

民雄鬼屋有許多傳聞，其中最為知名的傳說過去有女僕跳到古井自殺，劉邦耀透露這個國際版海報上的細節都與主角的遭遇有關，而他更想傳達的是東方社會中重男輕女的觀念，其實引發這座古老大宅裡的鬧鬼不斷的故事由來，「海報中女孩的頭被藏在樹林後，頭部被民雄鬼屋的取代，意味女性自覺在大家族中已經被各種偏見和執念所有掩蓋。」

「民雄鬼屋」電影國際版海報。（圖：馬棋朵數位影像提供）

「民雄鬼屋」是楊謹華首度主演的鬼片，她飾演民雄當地望族的大家閨秀，她表示之前多演出現實生活題材，「接到演出邀約時覺得很新鮮，因為一直沒有演過鬼片這樣的類型片。」她感嘆現場場景美術和氛圍都營造的太逼真，所以內心難免感到「毛毛的」，「即使有許多工作人員圍繞，還是不免腦筋會亂想一下。」不過她表示這些想像都不敢超過10秒。

楊謹華身旁的古井是這次片中重要的場景之一。（圖：馬棋朵數位影像提供）

楊謹華在片中有不少被鬼附身、中邪的犧牲畫面，談到如何揣摩這樣的角色，她表示自己是鬼片迷，「從小就非常喜歡看各式各樣的鬼片及靈異節目，所以表演前，腦海裡已經好多影像在跑。」她也特地請教該片的宗教顧問于治詮道長，道長分享了許多附身和中邪的例子，她直呼：「原來中邪最可怕！」她表示其中有一種表現形式是人靜靜坐著，但完全不是自己原來的眼神及講話聲音，還會不斷地傷害自己的身體，她也將這樣的狀態沿用到角色表現上。

另外，片中飾演楊謹華女 兒的15歲新人麥語彤（彤彤）初登大銀幕，同樣要展現撞鬼恐懼的高難度演技，她表示導演劉邦耀有事先請她看多部電影做功課，「我也時不時會假裝自己面前有很害怕的東西，上表演課的時則會請指導老師給我一些意見。」她敬業演出的態度也深受工作人員與導演肯定。電影將於7月29日上映。