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當金穗獎嘉賓 王淨曝情變真相 嚷著要息影兩天

記者蘇詠智／綜合報導
王淨坦言自己一人上台頒獎頗緊張。（記者王聰賢/攝影）
王淨坦言自己一人上台頒獎頗緊張。（記者王聰賢/攝影）

第44屆金穗獎頒獎典禮邀來陳柏霖、桂綸鎂、王淨、曾敬驊等重量級嘉賓，被傳已和宋柏緯分手的王淨，強調自己「一直都很好」，沒有任何事情能讓她悲傷；曾敬驊倒是因為剛殺青的戲「我的麻吉4個鬼」裡演人生掉到谷底的衰男，入戲深到連眼神看來都很倒楣。

曾敬驊戲剛殺青立刻回復帥氣本色。（記者王聰賢/攝影）
曾敬驊戲剛殺青立刻回復帥氣本色。（記者王聰賢/攝影）

金穗獎的舉辦是為鼓勵表現優異的電影新秀，今年由描述舞龍隊成員遭遇的「龔囝」獲得金穗大獎，除擔任頒獎人還身兼「金穗導師」的桂綸鎂，鼓勵導演事前多跟演員溝通，好過到現場聽不懂彼此在講什麼。

王淨前陣子傳出情變，她坦承單身了一陣子，去年年底忙到身體出問題，她從1月開始休息到現在，緊接著就又要再進入劇組。

沒工作的她，是會早睡早起、生活規律正常，不過她還是很在意私下穿得太隨性出門被偷拍，說道：「我之後都會妝化兩小時之後再出門，不管是要去便利商店還是哪裡，我以為我自己很漂亮，但每次都被拍到是一些很狼狽的樣子，好像別人要同情我的感覺，沒事，我很好。」

她認為這年紀該要體驗的生活和該談的戀愛還是要談，喜歡付出愛和被付出的感覺。她之前拍的戲，今年都還不會推出，頑皮笑道：「今年你們會是最後一次見到我？所以我要息影了。」眼看語出驚人，又補了句：「沒有啦，不會啦，我差不多息影兩天，兩天後我就會出現了。」

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