具俊曄跨海送上生日祝福 甜喊小S「婷婷」

小S看到具俊曄的影片又驚又喜。（圖：東森綜合提供）

台灣女星小S 主持的「小姐不熙娣」邁入第二季，製作單位更換全新棚景，還找來姊夫具俊曄 錄製驚喜影片，跨海送上生日祝福。具俊曄在影片中親切呼喚小S的乳名「婷婷」，還稱呼她是「最棒的小姨子」，讓小S相當感動。

具俊曄跨海送上祝福。（圖：東森綜合提供）

即將要過44歲生日的小S，提前在攝影棚內慶生。電視台送上翻糖蛋糕，製作人B2也帶來紅酒，最驚喜的莫過於具俊曄親自獻唱英文版生日快樂歌，他一邊自拍一邊唱著：「Happy Birthday to 婷婷，You are the best（小姨子韓文） in the world. I Love you so much！」小S看完也笑回：「I Love you, too.」

她看完意猶未盡，不停詢問：「一定還有GD（權志龍）對不對？」可惜只有一旁的派翠克模仿的山寨版GD，但小S的心願可能有機會實現，日前劉在錫和曹世鎬透過影片邀請她到南韓一敘，小S承諾等疫情 穩定後，第一個一定飛韓國，「一定要請劉在錫大哥和曹世鎬大哥請我吃飯。」她還點名崔宇植、孫錫久、張赫等人能一起同歡，當然巨星們如果願意來台灣更好，「如果他們願意的話，我很樂意親手下廚招待他們，然後也可以睡在我們家。」