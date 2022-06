具俊曄跨海送上生日祝福 甜喊小S「婷婷」

小S看到具俊曄的影片又驚又喜。(圖:東森綜合提供)

台灣女星小S 主持的「小姐不熙娣」邁入第二季,製作單位更換全新棚景,還找來姊夫具俊曄 錄製驚喜影片,跨海送上生日祝福。具俊曄在影片中親切呼喚小S的乳名「婷婷」,還稱呼她是「最棒的小姨子」,讓小S相當感動。

具俊曄跨海送上祝福。(圖:東森綜合提供)

即將要過44歲生日的小S,提前在攝影棚內慶生。電視台送上翻糖蛋糕,製作人B2也帶來紅酒,最驚喜的莫過於具俊曄親自獻唱英文版生日快樂歌,他一邊自拍一邊唱著:「Happy Birthday to 婷婷,You are the best(小姨子韓文) in the world. I Love you so much!」小S看完也笑回:「I Love you, too.」

她看完意猶未盡,不停詢問:「一定還有GD(權志龍)對不對?」可惜只有一旁的派翠克模仿的山寨版GD,但小S的心願可能有機會實現,日前劉在錫和曹世鎬透過影片邀請她到南韓一敘,小S承諾等疫情 穩定後,第一個一定飛韓國,「一定要請劉在錫大哥和曹世鎬大哥請我吃飯。」她還點名崔宇植、孫錫久、張赫等人能一起同歡,當然巨星們如果願意來台灣更好,「如果他們願意的話,我很樂意親手下廚招待他們,然後也可以睡在我們家。」