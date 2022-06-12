我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登：是否訪問沙烏地阿拉伯 尚未決定

供應鏈危機影響 維修成本大增 汽車保險喊漲

具俊曄跨海送上生日祝福 甜喊小S「婷婷」

記者李姿瑩／綜合報導
小S看到具俊曄的影片又驚又喜。（圖：東森綜合提供）
小S看到具俊曄的影片又驚又喜。（圖：東森綜合提供）

台灣女星小S主持的「小姐不熙娣」邁入第二季，製作單位更換全新棚景，還找來姊夫具俊曄錄製驚喜影片，跨海送上生日祝福。具俊曄在影片中親切呼喚小S的乳名「婷婷」，還稱呼她是「最棒的小姨子」，讓小S相當感動。

具俊曄跨海送上祝福。（圖：東森綜合提供）
具俊曄跨海送上祝福。（圖：東森綜合提供）

即將要過44歲生日的小S，提前在攝影棚內慶生。電視台送上翻糖蛋糕，製作人B2也帶來紅酒，最驚喜的莫過於具俊曄親自獻唱英文版生日快樂歌，他一邊自拍一邊唱著：「Happy Birthday to 婷婷，You are the best（小姨子韓文） in the world. I Love you so much！」小S看完也笑回：「I Love you, too.」

她看完意猶未盡，不停詢問：「一定還有GD（權志龍）對不對？」可惜只有一旁的派翠克模仿的山寨版GD，但小S的心願可能有機會實現，日前劉在錫和曹世鎬透過影片邀請她到南韓一敘，小S承諾等疫情穩定後，第一個一定飛韓國，「一定要請劉在錫大哥和曹世鎬大哥請我吃飯。」她還點名崔宇植、孫錫久、張赫等人能一起同歡，當然巨星們如果願意來台灣更好，「如果他們願意的話，我很樂意親手下廚招待他們，然後也可以睡在我們家。」

小S 具俊曄 疫情

上一則

張新成激吻鄧家佳 「迴廊亭」揭人性考驗

下一則

當金穗獎嘉賓 王淨曝情變真相 嚷著要息影兩天

延伸閱讀

姊夫具俊曄跨海驚喜慶生 曝光小S乳名

姊夫具俊曄跨海驚喜慶生 曝光小S乳名
大S不要看 具俊曄狂歡派對現場曝光 比基尼美女擠滿滿

大S不要看 具俊曄狂歡派對現場曝光 比基尼美女擠滿滿
男子愁上萬美元手術費 劉在錫默默代繳

男子愁上萬美元手術費 劉在錫默默代繳
姊夫具俊曄面子好大 劉在錫親錄影片讓小S瘋啦

姊夫具俊曄面子好大 劉在錫親錄影片讓小S瘋啦

熱門新聞

趙薇。取材自Instagram

遭封殺10個月 趙薇哀痛發文「我一無所有」悼過世父親

2022-06-11 00:08
陳少霞（中）參加貴婦好友的聚會。（取材自微博）

傳曾是劉德華最恨玉女 破產失婚再嫁億萬富商現況曝光

2022-06-06 00:49
劉德華時常透過官網「華仔天地」跟粉絲互動。（圖：台灣映藝提供）

端午前夕祝福曝光 劉德華驚喜曬「2個兒子」

2022-06-02 18:26
歐陽娜娜在中國全力發展演藝事業。取材自微博

知情人士全說了 揭歐陽娜娜崩壞內幕

2022-06-05 18:29
趙雅芝受邀出席活動。（取材自微博）

67歲「美魔女」趙雅芝現狀曝光 無濾鏡修圖照美成這樣

2022-06-06 01:23
王心凌(左)、張棟樑曾合作過「微笑PASTA」。(本報資料照片)

「我像張棟樑 朋友像王心凌」合照萬人讚爆：過於像了

2022-06-04 08:07

超人氣

更多 >
中國唐山惡男性騷不成群毆四女 九人遭逮捕

中國唐山惡男性騷不成群毆四女 九人遭逮捕
普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史

普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史
徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛

徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛
投行男強入紐約中餐館如廁 被拒後狂毆員工

投行男強入紐約中餐館如廁 被拒後狂毆員工
好成績難進好學校…紐約市高中錄取放榜 華生多失望

好成績難進好學校…紐約市高中錄取放榜 華生多失望