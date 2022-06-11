最美碩士生亮相 許瑋甯世新畢業獲「傑出表現獎」

許瑋甯11日世新碩專班畢業，成全場最美碩士生。圖／世新大學提供

台灣世新大學11日舉行110學年度博碩士班及學士班應屆畢業生畢業典禮，實體規模縮小採取嚴格防疫措施並同步線上直播。「最美畢業生」許瑋甯於世新傳播管理學系上海碩專班畢業，獲得「傑出表現獎」，成為全場最美麗的焦點。

畢典上還有藝人何嘉文、金鐘獎得主楊潔玫也都出席一同感受典禮氣氛。不能缺席的還有閃耀星光的校友祝福，包括林心如 、黃子佼、王上菲等演藝圈代表都錄製祝賀影音，鼓勵即將展翅高飛的學弟妹。

世新大學畢業典禮實體儀式有300多名師生出席，10日下午前完成快篩檢測 ，並採梅花座及全程帶口罩 （照相時可脱下），另有2300多名畢業生上線參加學位授與典禮。校長吳永乾致詞時，以美國蘋果公司已故執行長Steve Jobs名言「Stay hungry, stay foolish」提醒畢業生要「求知若渴，虚懷若谷」。

校友會總會理事長陳錦祥則恭喜每一位即將成為校友的學生，帶齊十八般武藝進入各行各業時，一定會遇到不少世新人的關照，也邀請大家加入全球、台灣各地的校友會，尋求資源也能互相扶持。文策院董事長彭俊亨以參與文化事務的經驗進行分享，他在這塊領域中遇見許多世新的校友投入其中，很多都是業界佼佼者，也讓這塊土地的文化呈現多元的樣貌，累積出豐富的成果。