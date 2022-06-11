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王心凌12歲嫩樣曝光 黃子佼驚嚇失憶

記者王郁惠╱綜合報導
王心凌12歲參加兒童節目跳舞比賽嫩樣曝光，掀起熱議。(取材自YouTube)
王心凌12歲參加兒童節目跳舞比賽嫩樣曝光，掀起熱議。(取材自YouTube)

甜心教主王心凌近來因陸綜「乘風破浪」翻紅，一首「愛你」勾起不少回憶殺。她過往青澀模樣日前也跟著出土。當年年僅12歲的她上陶晶瑩主持節目「好彩頭」大展舞藝，連評審黃子佼都大讚。但黃子佼近日談起這段往事表示完全失憶，驚呼：「哇，我太驚訝了，這緣分真的太深了！竟然心凌12歲時我就見過她。」

綜合媒體報導，王心凌1993年、12歲時以本名「王君如」上陶晶瑩主持的華視節目「好彩頭」，參與兒童DISCO舞蹈大賽，憑著超齡舞技一路過關斬將，最後順利過10關，奪得台幣5萬元獎金，這段畫面近日被翻出重播，一度登上YouTube發燒榜，掀起熱議。

黃子佼在臉書發文表示感到非常驚訝，以為只是主持過王心凌的記者會，當過她的演唱會嘉賓，私底下是朋友吃過飯，沒想到他們間的緣分，這麼早之前就開始了。陶晶瑩也留言回應：「我完全記得！因為她拿到冠軍時，我太興奮了、本來要噴彩帶噴罐為她慶祝，結果我沒注意噴頭方向，噴了自己滿臉，工作人員全部笑翻。」

黃子佼說王心凌從未跟他提過這件事，「節目的評審那麼多，她比了那麼多回，我想應該也不記得評審有誰」，並直喊「緣分太奇妙」，也讚賞王心凌能在舞台上站那麼久，顯見扎根很深。

王心凌表示甜美是特色，不是包袱。(圖：芒果TV提供)
王心凌表示甜美是特色，不是包袱。(圖：芒果TV提供)

王心凌 臉書 YouTube

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