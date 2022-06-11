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林心如吵架選時機 不在女兒面前嚷嚷

記者楊起鳳╱綜合報導
林心如說孩子是用來疼的，自己會做好身教，控制好脾氣。(圖：愛最大慈善光協會提供)
林心如說孩子是用來疼的，自己會做好身教，控制好脾氣。(圖：愛最大慈善光協會提供)

台灣女星林心如應「愛最大慈善光協會」之邀，親身探訪受暴婦女及其幼女，在相談過程中，讓林心如數度心疼紅了眼眶。身為母親，每當新聞有虐童事件，甚至發現是襁褓中的嬰兒，林心如都「不忍心也不敢看，怕（情緒）會控制不住」，她難過地說：「孩子是用來疼的，你的親生骨肉，你怎麼打得下去？」

和霍建華因戲結緣而結婚，如今育有一女的林心如家庭幸福美滿。

談到夫妻相處之道，她分享經驗談，提及夫妻、情侶一定會有摩擦、口角紛爭，吵架不見得是壞事，「但要選對地方、時機吵」，並表示大聲的對話要避免，更不可有肢體衝突，「即便是大聲嚷嚷，我們都不可以在小孩面前」。

林心如相當重視小孩的感受，指出衝突發生一次、兩次後，極可能對小孩造成陰影，以至於孩子成人後，或許也會選擇用同樣方式去對待他們的另一半、或成為與其他人相處的行為模式。林心如提醒大家：「在小孩面前，我們都應該盡量做好身教，控制好自己的脾氣。」

除了吵架，冷暴力也可能衝擊幼童，在日常生活中，林心如和另一半會特別注意這些點，「每個人脾氣性格不一樣，難免會有不開心，奉勸都在一個屋簷下，大家各退一小步，真的不是什麼大問題」。

林心如

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