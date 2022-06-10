買股賺逾4700萬 張鈞甯變台灣娛樂圈女股神

張鈞甯是新一代演藝圈女股神。（本報資料照片）

台灣演藝圈女神級的張鈞甯，不只演藝事業受到關注，投資 也快狠準。據知受惠研發罕見血癌新藥Ropeg銷售強勁，新藥股藥華藥前5月營收 亮眼，近日成為生技類股新股王。據了解，張鈞甯參與私募認購256張、帳上獲利4736萬元（台幣，下同，約160萬美元）最引人矚目；成為演藝圈新一代的女股王。

藥華藥去年12月辦理2次私募，其中第二次私募名單中，影星張鈞甯以私募價格每股235元，斥資6016萬元認購256張藥華藥股票，以9日收漲停每股420元計算，估獲利約4736萬元。

因私募必須綁3年，根據證交法規，參與私募投資人須有一定的財力；張鈞甯看似與生技圈沒有太大關聯，不過她出身台中市大雅區的望族張家，與台灣五大家族之一的霧峰林家是親戚。

張鈞甯的祖父是台中市衛生所古蹟 的建築所有權人，也就是今日著名的打卡景點「宮原眼科」的前身。是否投資藥華藥是代表家族的財務規畫之一不得而知，可確定是慧眼獨具，對藥華藥新藥開發相當有信心。

藥華藥公司表示，與張鈞甯並無特別淵源，她是經由朋友介紹有興趣參與私募，每次私募人數35人，想參加私募的投資人一定超過35人，經營團隊會分別聯繫，根據想參加者對公司了解、對公司有何幫助、願意投資金額等條件公平挑選，最簡單就是以投資金額大小為優先順序選擇。