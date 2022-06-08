我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山地檢長博徹思遭罷免 亞裔選民：舊金山人受夠了

谷愛凌將任美國2030申奧大使 又惹國籍爭議

獲「奧斯卡的敲門磚」 白心儀抱回小金人獎座

記者李姿瑩／綜合報導
白心儀捧著獎座露出燦爛笑容。（取材自臉書）
白心儀捧著獎座露出燦爛笑容。（取材自臉書）

台灣新聞主播、主持人白心儀主持的「地球的孤兒：台灣的精靈」又得獎了！繼亞洲電視大獎後，該節目榮獲2022年休士頓國際影展最佳紀錄片金獎，讓白心儀一口氣抱回總重14公斤的小金人獎座，連同兩位攝影同享榮耀。

休士頓國際影展是美國三大影展之一，也是全球最古老的影展，多達77國、超過4700件作品競逐。拿到了這個獎項肯定，等於具備參加奧斯卡的資格。過去李安和史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）都是從休士頓國際影展起家，因此該影展又被封為「奧斯卡的敲門磚」。

白心儀表示，這是對節目團隊莫大的鼓舞，也讓台灣的生態保育研究人員被國際看到。今年4月，「地球的孤兒：台灣的精靈」獲得在巴塞隆納國家劇院播放的機會，白心儀跨海接受當地記者線上訪問，認真說明節目名稱「台灣的精靈」深意，以及她想透過影片傳達的理念。

白心儀不忘一一點名感謝辛苦的工作人員，大家攜手一起走過了「被惡意推落」的低谷，並努力從谷底爬出來。她為了節目，走過失眠、偷哭、吃花生醬充飢的夜晚，如今終於一掃錯失金鐘獎的陰霾，在國際上揚眉吐氣。

影展 休士頓 奧斯卡

上一則

大牌女星嫌露拒演 「美國舞孃」30年翻生

下一則

提起朴敘俊 「驚奇少女」伊曼維拉尼大笑拒爆雷

延伸閱讀

休士頓華埠巨幅壁畫「長生」 熱鬧揭幕

休士頓華埠巨幅壁畫「長生」 熱鬧揭幕
全美狗咬郵差10大城 這個城市居冠

全美狗咬郵差10大城 這個城市居冠
傑夫高布倫29年後重回侏羅紀 遇舊愛蘿拉不尷尬

傑夫高布倫29年後重回侏羅紀 遇舊愛蘿拉不尷尬
「蔚藍人文堂」講座 眭澔平暢談旅行、電影

「蔚藍人文堂」講座 眭澔平暢談旅行、電影

熱門新聞

劉德華時常透過官網「華仔天地」跟粉絲互動。（圖：台灣映藝提供）

端午前夕祝福曝光 劉德華驚喜曬「2個兒子」

2022-06-02 18:26
安珀赫德在宣判前抵達法庭。(Getty Images)

強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1035萬元

2022-06-01 16:02
知名網紅分析，王心凌會翻紅不是沒有原因的。 （取材自微博）

百萬網紅揭王心凌翻紅關鍵：大家聊天她洗碗

2022-05-30 02:30
汪小菲疑似親密照曝光。圖／摘自快手

狗仔：汪小菲對大小S動粗 與3女親密照曝光

2022-05-31 10:15
陳少霞（中）參加貴婦好友的聚會。（取材自微博）

傳曾是劉德華最恨玉女 破產失婚再嫁億萬富商現況曝光

2022-06-06 00:49
歐陽娜娜在中國全力發展演藝事業。取材自微博

知情人士全說了 揭歐陽娜娜崩壞內幕

2022-06-05 18:29

超人氣

更多 >
紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

國會暴動案 納瓦羅：被捕時遭FBI脫衣檢查、沒吃也沒喝

國會暴動案 納瓦羅：被捕時遭FBI脫衣檢查、沒吃也沒喝
葉倫：美國與世界均面臨無法接受的通膨水準

葉倫：美國與世界均面臨無法接受的通膨水準
遊民違規游入湖中溺斃 亞利桑納州警察束手旁觀

遊民違規游入湖中溺斃 亞利桑納州警察束手旁觀
對付中國？美增派30多架軍機到沖繩 15年來首見

對付中國？美增派30多架軍機到沖繩 15年來首見