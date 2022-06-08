獲「奧斯卡的敲門磚」 白心儀抱回小金人獎座

白心儀捧著獎座露出燦爛笑容。（取材自臉書）

台灣新聞主播、主持人白心儀主持的「地球的孤兒：台灣的精靈」又得獎了！繼亞洲電視大獎後，該節目榮獲2022年休士頓 國際影展 最佳紀錄片金獎，讓白心儀一口氣抱回總重14公斤的小金人獎座，連同兩位攝影同享榮耀。

休士頓國際影展是美國三大影展之一，也是全球最古老的影展，多達77國、超過4700件作品競逐。拿到了這個獎項肯定，等於具備參加奧斯卡 的資格。過去李安和史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）都是從休士頓國際影展起家，因此該影展又被封為「奧斯卡的敲門磚」。

白心儀表示，這是對節目團隊莫大的鼓舞，也讓台灣的生態保育研究人員被國際看到。今年4月，「地球的孤兒：台灣的精靈」獲得在巴塞隆納國家劇院播放的機會，白心儀跨海接受當地記者線上訪問，認真說明節目名稱「台灣的精靈」深意，以及她想透過影片傳達的理念。

白心儀不忘一一點名感謝辛苦的工作人員，大家攜手一起走過了「被惡意推落」的低谷，並努力從谷底爬出來。她為了節目，走過失眠、偷哭、吃花生醬充飢的夜晚，如今終於一掃錯失金鐘獎的陰霾，在國際上揚眉吐氣。