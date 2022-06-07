賈靜雯翻白眼猙獰「嗯啊喔」笑噴：好像變黃片了

比莉（左）、賈靜雯在「媽，別鬧了」戲中飾演母女。(圖:Netflix提供)

賈靜雯擔任製作人、主演的影集「媽，別鬧了」，預定今年夏天Netflix 登場，今（7日）劇組公布首支花絮「媽的戀愛運怎麼比我好？！」，她也為影片獻聲配音，讓觀眾認識角色、傳達演員拍攝背後心酸血淚與可愛的一面，但配音稿中「嗯啊喔」等豐富語助詞，讓她也忍不住直呼：「好像變另一種片了」，邊配音邊笑噴。

賈靜雯為「媽，別鬧了！」花絮獻聲配音。(圖:Netflix提供)

劇中，比莉、賈靜雯、柯佳嬿飾演母女3人，比莉在喪夫後決定過自己的人生，透過各式交友網站追尋真愛，而看到「媽媽」周旋於不同男人身邊，瘋狂行徑令女兒們頭痛不已；幕後花絮中，只見賈靜雯、導演 陳慧翎為「媽媽」按摩，比莉一邊舒服地喊「很爽」，一邊還問現場工作人員「要不要預約？」令賈靜雯也苦笑：「沒有辦法喔」，大嘆「這媽媽真的讓我很常懷疑人生」。

賈靜雯以劇中40歲未嫁的大女兒如蓉角色身分配音，錄音時表情豐富，有時猙獰、有時翻白眼，還不忘提醒工作人員「照片幫我處理一下，應該都是翻白眼的樣子」，看到配音稿中「嗯啊喔」等語助詞，忍不住笑：「好像變另一種影片了」，看著一幕幕畫面播放，彷彿回到拍片現場，「比莉姐的可愛瘋狂，我的亂髮、佳嬿的自在，好期待這些影片完成後跟大家分享。」