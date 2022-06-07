吳青峰官司告一段落 宣布合作「冰雪奇緣2」女主唱

吳青峰擁有獨特的空靈美聲。(圖:環球音樂提供)

「金曲歌王」吳青峰與前經紀人林暐哲鬧翻，官司暫時告一段落，不僅所屬的魚丁糸有望成功奪回蘇打綠商標，更邁向國際跟素有「挪威國寶」之稱的歐若拉（Aurora）跨國合作，由於彼此同樣擁有獨特的空靈美聲，粉絲盛讚「仙子、仙女搭檔太強大了」。

吳青峰、歐若拉同步在社群Po出「吳青峰X歐若拉」2張手寫圖。(圖:環球音樂提供)

歐若拉16歲出道後享有天才少女美名，歌曲累積全球數位播放25億次，並以參與演唱的迪士尼 動畫「冰雪奇緣2」主題曲「Into the Unknown」紅遍全球，獲得奧斯卡與金球獎提名 肯定，作品也曾獲凱蒂佩芮（Katy Perry）讚賞，怪奇比莉（Billie Eilish）多次喊話「歐若拉是我的創作繆思」、「因為她，我才成為歌手」，足見其魅力。

吳青峰、歐若拉今同步在社群 Po出「吳青峰X歐若拉」、「Ｑing Feng X Aurora」2張手寫圖，IG相互關注、發文也Tag對方，粉絲瘋狂敲碗希望她能來台演出。

而唱作俱佳的青峰寫得一手好字，彼此首度合作也讓他的美字躍上國際，不過由於他在圈內人緣甚好，部分網友一度誤會是要跟演唱「歐若拉」的好友張韶涵合作。