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桂綸鎂吐20年心聲 封后後「還是門外漢」

記者陳慧貞／綜合報導
桂綸鎂與京劇演員比手畫腳地恣意哼唱。圖／Bella儂儂雜誌提供
桂綸鎂與京劇演員比手畫腳地恣意哼唱。圖／Bella儂儂雜誌提供

金馬影后桂綸鎂從小在台北長大，日前她重遊陽明山到台北西區，與多名京劇演員隨意比手畫腳、恣意哼唱，吐露入行20年心聲；在外人眼中，桂綸鎂天生就是吃演員這行飯的料，實際上的她，無論角色試鏡還是上台頒獎，甚至只是擔任頒獎人講入圍名單，「我還是非常緊張」，即使曾榮封「影后」頭銜，至今仍自認「還是門外漢」。

桂綸鎂日前接受「 Bella儂儂雜誌」訪問，坦言自己與「表演」其實並不貼合，外界想像中的演員能言善道、態度從容、有表演慾，但真實的她無一樣符合，「大家覺得簡單的事情，我都必須做不少功課去處理心裡的緊張」，例如前陣子受邀參加電影文化協會舉辦的閱影展，內容提及普魯斯特、安哲羅普洛斯兩位作家，她雖只是做一段引言，卻需將安哲電影全部看完，「只有這樣，我才能言之有物，把內心感覺講出來，這是唯一消除緊張的方法。」

演藝圈五光十色，桂綸鎂很早即自知要的東西和別人不一樣，「20幾歲時接觸港片，看到一些演員身邊永遠有不少人簇擁著，他們聽到的是掌聲、好話，但比起好聽話，我更希望是真實話，讓我知道缺點是什麼」，她也曾因和別人想法做法不同而感到困擾，但隨著年紀增長，她發現：「勇敢選擇喜歡的生活方式，就不會有過多勉強的社交，當自己舒服了，身體健康、真正在意的人際關係都會往正向發展」。

桂綸鎂與多位京劇演員。圖／Bella儂儂雜誌提供
桂綸鎂與多位京劇演員。圖／Bella儂儂雜誌提供
桂綸鎂從小在台北長大。圖／Bella儂儂雜誌提供
桂綸鎂從小在台北長大。圖／Bella儂儂雜誌提供
桂綸鎂曾因和別人不一樣感到困擾。圖／Bella儂儂雜誌提供
桂綸鎂曾因和別人不一樣感到困擾。圖／Bella儂儂雜誌提供
桂綸鎂。圖／Bella儂儂雜誌提供
桂綸鎂。圖／Bella儂儂雜誌提供

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