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柯震東確診已康復 直播中上廁所「做自己」

記者黃保慧／綜合報導
柯震東半夜開直播，吸引上千人觀看。（取材自Instagram）
柯震東半夜開直播，吸引上千人觀看。（取材自Instagram）

台灣男星柯震東上月9日在IG限時動態分享自己快篩陽性的照片，如今已康復，5日凌晨突然開直播與大家聊天，什麼話題都無禁忌，被問到確診後性欲是否下降？他回：「沒有啊，沒有性欲下降，依然充滿了熱情。」講完自己大笑，接著還在直播中上廁所，非常「做自己」。

柯震東日前以電影「月老」入圍台北電影節最佳男主角，今年也將帶著新作品「初戀慢半拍」與大家見面，他大銀幕作品不斷，手機上的小螢幕也是很受歡迎，日前直播一打開，即便是凌晨2點，仍吸引超過9000人上線，他透露自己剛確診時很不舒服，不僅喉嚨痛，大力呼吸會想咳嗽，不過三天後就緩解，目前都沒有出現後遺症。

有網友詢問有沒有關心瘦子最近當爸，柯震東說自己超想生小孩，嚷著：「找不到人（生小孩）啊！我很想要趕快有小孩，我不想跟我小孩年紀離太遠，因為我覺得可以跟小孩一起玩滿重要的，我滿羨慕同年紀現在就有小孩的人，原本預計28歲就要結婚生子，但後來就把計畫延後了，我想先讓我的生活更穩定。」

聊著聊著他就走到廁所上廁所，「尿尿聲」就這樣放送出去，他還很自然地和大家說「抱歉我沒想到尿這麼久」，頓時留言刷一排表示笑翻。

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