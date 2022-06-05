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藝人因她的一句話買車 蘇宗怡驚「話真的不能亂說」

記者林怡秀／即時報導
TVBS「地球黃金線」主持人蘇宗怡為官網訪客人數突破500萬慶功。圖／TVBS提供
TVBS「地球黃金線」主持人蘇宗怡為官網訪客人數突破500萬慶功。圖／TVBS提供

TVBS「地球黃金線」開播邁入第11週年，去年從電視延伸數位戰場，短短不到半年的時間，新創的「地球黃金線官網」訪客人數即突破500萬，更直衝上第三方觀測平台ComScore的第一名寶座。製作單位為此特地舉辦小型慶功宴，送上第一名跑車蛋糕，讓主持人蘇宗怡、黃金試車組成員汪廷諤（Michael）、黃振源（阿源）、陳奕宏（小捲）又驚又喜，蘇宗怡開心之餘，也透露從未想過會與兒子私下討論的特別話題。

不僅「地球黃金線官網」流量第一，曾有「長腿主播」封號的蘇宗怡，也被網友讚為，「台灣汽車電視節目主持人中『長腿NO.1』」，蘇宗怡聽了笑說：「不敢爭第一，唯一能爭第一的就是，女主持人中『孩子最先成年』」。蘇宗怡透露，日前才剛幫兒子過完20歲生日，愛車的她除了訓練兒子開車，母子兩人也會討論車子話題

汽車資訊節目專業IP形象深植人心，最讓蘇宗怡印象深刻的是，藝人Junior來錄影時，聽到她隨口分享家中擁有的車款，竟也跟進購入給父母，她訝異表示，只是經驗分享的一句話，別人就記住了，「話真的不能亂說」。被問及節目的規劃走向，蘇宗怡分享，未來希望建立更全面的汽車實用資訊，「從選車、購車到養車，從入門級別到豪華級別到夢幻級別」，陪伴車友們人生各個階段，也會慢慢拓展題材線路，包含穿搭、收藏等生活品味主題，並透露也將和TVBS網路節目「威廉沈歡樂送」跨界合作。

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