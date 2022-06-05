不是一見鍾情…胡宇威曝主動追陳庭妮 先要電話聊天

胡宇威在戀情公開後，談及另一半大方許多。記者李政龍／攝影【作者：許峰碩 ，日期：2022-06-05，數位典藏序號：20220604224518178】

台灣藝人胡宇威今年1月宣布向同為藝人陳庭妮求婚成功，兩人藏了八年的戀情也終於曝光，公開之後談及另一半都大方許多，胡宇威近來為宣傳戲劇「親愛的亞當」接受專訪，也分享追求陳庭妮的過程，笑稱：「算是我主動啦，一方面兩人都有默契，但總是也要有人主動一下。」

「親」劇中胡宇威對曾沛慈一見鍾情，首次交談過後就向對方要電話，他笑說角色追女生的方式和自己最不像，「他超直接，我滿佩服他的。」自己也從未有過一見鍾情。

至於如何追陳庭妮？他透露：「也是先要電話，其實很傳統，以朋友的身分先聊聊天，該工作的時候就工作，（感情）慢慢堆疊上去，就覺得兩人個性還滿搭的。」至於八年來一直都否認戀情，他說這是兩人的共識，「不想把感情放在前面，工作比較重要。」

胡宇威劇中遭到媽媽周丹薇各種規範，要把他打造成完美接班人；他提到自己成長過程也有受到父母限制的事情，但是是因為幼時家境不好，受到一些物質上的限制。

至於談戀愛是否也會受到限制？他笑說：「肯定有啊，父母會想要我們先乖乖讀書，但也不是那麼嚴格，只是告訴我們『責任在於你，你要負責自己的未來。』」因此小時候談戀愛，都等到分手才告知父母；至於和陳庭妮的戀情，何時讓父母知道？胡宇威想了一會兒笑說：「過太久了，但也是等到穩定了之後才跟他們說，大概快一年。」