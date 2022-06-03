「飽嘗失戀痛苦」 賈永婕勸自己放下

賈永婕成立「台灣永婕美少女慈善協會」，立志幫助更多的人。（記者李政龍／攝影）

台灣女星賈永婕成立「台灣永婕美少女慈善協會」，捐款帳號出爐，僅5天就募得逾800萬（台幣，下同，約27.5萬美元），她刻不容緩全拿去買器材援助醫院，但也有許多人認為她有錢，可以幫助人，不斷私訊來借款，她嘆，「錢都用在該用的地方，不可能借做他用。」而她透露，最近每天「飽嘗失戀痛苦」，勸自己放下，當做是好好分手。

賈永婕去年疫情 大爆發時因善舉被封國民女神，沒想到今年還在打延長賽，為了能幫更多人，5月她成立「美少女慈善協會」，有了官方認證的捐款帳號更方便做事，她說，老公王兆杰也曾質疑該不該做這件事，「他認為，我們自己捐款，不需向任何人交代，他怕我把事情攬在身上，一出錯會被攻擊，我的想法是，畢竟自己能力有限，不可能傾家蕩產做善事，但有了協會，集結眾人之力，各方來的300、500元都好，能幫助更多人。」

如今大女兒在美國念書，二女兒和小兒子都在台灣，她笑說近來「飽受失戀之苦」，「兒子小時候超愛我，我跟別的男生合照，他看了都會大哭，說妳是我的，沒想到最近他上國一，抱他、摸頭不行、進他房間要敲門，大喊給他空間，我感受到強烈的失戀感，最近我勸自己放下，告訴自己，這男人已跟我分手了，不要太在乎了。」