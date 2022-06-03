我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

企圖招人在金山柏克萊高中校園大開殺戒 16歲學生自首

NBA／塞爾蒂克瘋狂逆轉 客場強壓勇士奪冠軍賽首勝

「飽嘗失戀痛苦」 賈永婕勸自己放下

記者葉君遠／綜合報導
賈永婕成立「台灣永婕美少女慈善協會」，立志幫助更多的人。（記者李政龍／攝影）
賈永婕成立「台灣永婕美少女慈善協會」，立志幫助更多的人。（記者李政龍／攝影）

台灣女星賈永婕成立「台灣永婕美少女慈善協會」，捐款帳號出爐，僅5天就募得逾800萬（台幣，下同，約27.5萬美元），她刻不容緩全拿去買器材援助醫院，但也有許多人認為她有錢，可以幫助人，不斷私訊來借款，她嘆，「錢都用在該用的地方，不可能借做他用。」而她透露，最近每天「飽嘗失戀痛苦」，勸自己放下，當做是好好分手。

賈永婕去年疫情大爆發時因善舉被封國民女神，沒想到今年還在打延長賽，為了能幫更多人，5月她成立「美少女慈善協會」，有了官方認證的捐款帳號更方便做事，她說，老公王兆杰也曾質疑該不該做這件事，「他認為，我們自己捐款，不需向任何人交代，他怕我把事情攬在身上，一出錯會被攻擊，我的想法是，畢竟自己能力有限，不可能傾家蕩產做善事，但有了協會，集結眾人之力，各方來的300、500元都好，能幫助更多人。」

如今大女兒在美國念書，二女兒和小兒子都在台灣，她笑說近來「飽受失戀之苦」，「兒子小時候超愛我，我跟別的男生合照，他看了都會大哭，說妳是我的，沒想到最近他上國一，抱他、摸頭不行、進他房間要敲門，大喊給他空間，我感受到強烈的失戀感，最近我勸自己放下，告訴自己，這男人已跟我分手了，不要太在乎了。」

疫情

上一則

「國民老婆」王心凌練舞撞傷手肘 網心疼到哭

下一則

潘瑋柏嫩妻承認「認識Amy姐」 親解天王嫂訓練營真相

延伸閱讀

金賽綸酒駕遭換角 「少年法庭」新星接手挑大樑

金賽綸酒駕遭換角 「少年法庭」新星接手挑大樑
陳妍希屢傳婚變 陳曉慶生甜寵文放閃

陳妍希屢傳婚變 陳曉慶生甜寵文放閃
汪小菲暴走 S媽：他夠慘 以後不再管了

汪小菲暴走 S媽：他夠慘 以後不再管了
吳中天結婚7年得女：終於有人治楊子姍

吳中天結婚7年得女：終於有人治楊子姍

熱門新聞

林志玲、AKIRA婚後幾乎沒吵架原因曝光。（圖：志玲姊姊慈善基金會提供）

婚後從未與AKIRA吵架 林志玲自曝「1原因」吵不起來

2022-05-26 22:15
知名網紅分析，王心凌會翻紅不是沒有原因的。 （取材自微博）

百萬網紅揭王心凌翻紅關鍵：大家聊天她洗碗

2022-05-30 02:30
鄭欣宜今天滿35歲。圖／摘自臉書

沈殿霞愛女繼承亡母遺產 數字上漲鄭欣宜發聲了

2022-05-30 14:28
李立群下樓拿包裹拉下口罩透透氣。圖／截自微博

李立群出門透氣拉口罩 曝一下電梯就被5、6名大漢包圍

2022-05-27 18:48
當年周董「地表最強」演唱會，舞台華麗多變。(圖:杰威爾提供)

周杰倫9年前舊作、王心凌再翻紅 中國娛樂為何飄起濃濃台灣味

2022-05-25 23:07
S媽對大S遭前夫爆料攻擊十分心疼。取材自臉書

S媽怒汪小菲「他真的太讓我傷心」 袒護前女婿有苦衷

2022-05-30 08:35

超人氣

更多 >
3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療

3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療
沒收到鴨醬殺人？槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網

沒收到鴨醬殺人？槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指
奧克拉荷馬州醫院槍案 凶嫌手術後背痛買槍殺人

奧克拉荷馬州醫院槍案 凶嫌手術後背痛買槍殺人
國務院再改美台關係事實清單 放回「美國不支持台獨」

國務院再改美台關係事實清單 放回「美國不支持台獨」