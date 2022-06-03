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Makiyo和老公憑義氣交往 小S：真的愛他？

記者葉君遠／綜合報導
Makiyo(中)帶著老公小金(右)上小S節目。（圖：東森提供）
Makiyo(中)帶著老公小金(右)上小S節目。（圖：東森提供）

台灣女星小S和Makiyo從年輕時就是姐妹淘，Makiyo日前閃婚，於是帶著老公小金，到小S主持的「小姐不熙娣」聊交往過程，Makiyo自曝當下會答應交往，全是因為「義氣」，節目上屢次遭小S質疑：「妳真的愛妳老公嗎？」

Makiyo說，去年底兩人受邀參加朋友的唱歌聚會，因為她遲到了三個多小時，沒想到進了包廂只看到小金一個人，他突然把她強押到牆角「壁咚」，藉著酒意對她告白，她坦言，當下有被嚇到，「要是以前的我，一定會厭惡地推開對方」，也坦言當時沒有想和對方交往的感覺，以為被設局，不過，心裡想著如果不接受這個「手爆青筋的男人」，好像就無法走出包廂，於是便答應交往。

後來兩人在包廂內開始雞同鴨講，小金誤以為Makiyo同意半年後要跟他結婚，於是便興高采烈地跟她討論起結婚細節。小S忍不住問：「妳當時並不愛他？」Makiyo回：「當時才第一天欸！」這反應讓小S更狐疑，直呼：「妳怎麼好像有種硬著頭皮上的感覺？」Makiyo逗趣回說：「講義氣就是這樣！」一旁的派翠克不禁傻眼問道：「婚姻有在講義氣的哦？」

小S不可置信，質問Makiyo：「妳現在到底愛不愛妳老公？」Makiyo語塞幾秒鐘後，認真地說：「愛啊！不然怎麼會想介紹他給妳認識。」Makiyo不禁吐露起她的心聲，「我覺得他很敢，竟然有男生真的敢跟我確認、定下來，也被他真心想要照顧我一輩子的樣子感動，這樣的男生很少。」

小S

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