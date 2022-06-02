汪小菲暴走 S媽：他夠慘 以後不再管了

S媽近來被汪小菲搞得焦頭爛額。（本報資料照片）

汪小菲 近日發文暴走，傷了台灣女星大S ，也傷了最疼他的S媽，汪小菲事後認錯向S媽及大S道歉，經過一天消化，S媽嘆，「我這兩天真的被氣到，疫情已經夠慘了，然後媒體深夜打來追問，唉，他的道歉我接受，希望他看在孩子的面子上，能不能留下一點好形象，後面若再那樣發生什麼事，各人做事各人擔，我以後，都不再管了。」

汪小菲日前爆料大S服用違禁藥物，深深傷了一直以來都護著他的S媽的心，隔天他冷靜下來，寫了道歉文，「因為我的一時衝動，令我做出了一生中最後悔的一件事，我對熙媛、孩子們、徐媽媽深感愧疚。 」並表示，未來除了孩子相關事宜外，不會再打擾大S生活。

除了葛斯齊爆料秀出多張汪小菲和不同女子親密照片，中國八卦媒體甚至還曝光疑似汪小菲在去年9月與張穎穎討論，有關於肚裡孩子是否要留下的對話截圖。

汪小菲(左)與大S離婚後風波不斷。（取材自臉書）

對此，S媽嘆口氣說，「都已經離了，對他那些事也沒那麼在意，我希望他能好好的。」但她也好奇，狗仔是怎麼能進入密室拍到照片，是不是裝了針孔？「我看他這波也被整得夠慘了，若他以後再說什麼話，我都不會再管了。」S媽也否認葛斯齊爆料汪小菲曾推倒小S，再推倒當時大腹便便的大S。

汪小菲這波發言失敗操作，除了兩岸輿論全力撻伐，因為大S現任老公是具俊曄 ，日前雖是南韓的地方選舉日，不過汪小菲占據了部分新聞版面，被狗仔爆出與更多女生曖昧的照片，且地點就在和大S的婚房，也被曝他曾動手推大小S，導致被黑人陳建州打。多家韓媒報導，稱汪小菲「在具俊曄和徐熙媛結婚後記仇爆炸了」。