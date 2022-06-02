我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧克拉荷馬醫院槍案5死 兇手攜2把槍、估近40歲

國家情報總監最新報告：查處中國間諜 不得歧視華裔

汪小菲暴走 S媽：他夠慘 以後不再管了

娛樂新聞組／綜合報導
S媽近來被汪小菲搞得焦頭爛額。（本報資料照片）
S媽近來被汪小菲搞得焦頭爛額。（本報資料照片）

汪小菲近日發文暴走，傷了台灣女星大S，也傷了最疼他的S媽，汪小菲事後認錯向S媽及大S道歉，經過一天消化，S媽嘆，「我這兩天真的被氣到，疫情已經夠慘了，然後媒體深夜打來追問，唉，他的道歉我接受，希望他看在孩子的面子上，能不能留下一點好形象，後面若再那樣發生什麼事，各人做事各人擔，我以後，都不再管了。」

汪小菲日前爆料大S服用違禁藥物，深深傷了一直以來都護著他的S媽的心，隔天他冷靜下來，寫了道歉文，「因為我的一時衝動，令我做出了一生中最後悔的一件事，我對熙媛、孩子們、徐媽媽深感愧疚。 」並表示，未來除了孩子相關事宜外，不會再打擾大S生活。

除了葛斯齊爆料秀出多張汪小菲和不同女子親密照片，中國八卦媒體甚至還曝光疑似汪小菲在去年9月與張穎穎討論，有關於肚裡孩子是否要留下的對話截圖。

汪小菲(左)與大S離婚後風波不斷。（取材自臉書）
汪小菲(左)與大S離婚後風波不斷。（取材自臉書）

對此，S媽嘆口氣說，「都已經離了，對他那些事也沒那麼在意，我希望他能好好的。」但她也好奇，狗仔是怎麼能進入密室拍到照片，是不是裝了針孔？「我看他這波也被整得夠慘了，若他以後再說什麼話，我都不會再管了。」S媽也否認葛斯齊爆料汪小菲曾推倒小S，再推倒當時大腹便便的大S。

汪小菲這波發言失敗操作，除了兩岸輿論全力撻伐，因為大S現任老公是具俊曄，日前雖是南韓的地方選舉日，不過汪小菲占據了部分新聞版面，被狗仔爆出與更多女生曖昧的照片，且地點就在和大S的婚房，也被曝他曾動手推大小S，導致被黑人陳建州打。多家韓媒報導，稱汪小菲「在具俊曄和徐熙媛結婚後記仇爆炸了」。

汪小菲 大S 具俊曄

上一則

關穎曬鄭伊健合照 網友暴動：浩南還是帥

下一則

陳妍希屢傳婚變 陳曉慶生甜寵文放閃

延伸閱讀

「汪小菲抱歉的一生」登熱搜 網：道歉有用 要警察幹嘛

「汪小菲抱歉的一生」登熱搜 網：道歉有用 要警察幹嘛
汪小菲傷了S家人 S媽：他這波夠慘 我以後不再管

汪小菲傷了S家人 S媽：他這波夠慘 我以後不再管
對話曝光 張穎穎想墮胎 汪小菲苦求「孩子的事好好商量」

對話曝光 張穎穎想墮胎 汪小菲苦求「孩子的事好好商量」
安以軒沒嫁汪小菲「逃得好」？網嘆跳進更深的坑

安以軒沒嫁汪小菲「逃得好」？網嘆跳進更深的坑

熱門新聞

林志玲、AKIRA婚後幾乎沒吵架原因曝光。（圖：志玲姊姊慈善基金會提供）

婚後從未與AKIRA吵架 林志玲自曝「1原因」吵不起來

2022-05-26 22:15
當年周董「地表最強」演唱會，舞台華麗多變。(圖:杰威爾提供)

周杰倫9年前舊作、王心凌再翻紅 中國娛樂為何飄起濃濃台灣味

2022-05-25 23:07
鄭欣宜今天滿35歲。圖／摘自臉書

沈殿霞愛女繼承亡母遺產 數字上漲鄭欣宜發聲了

2022-05-30 14:28
李立群下樓拿包裹拉下口罩透透氣。圖／截自微博

李立群出門透氣拉口罩 曝一下電梯就被5、6名大漢包圍

2022-05-27 18:48
知名網紅分析，王心凌會翻紅不是沒有原因的。 （取材自微博）

百萬網紅揭王心凌翻紅關鍵：大家聊天她洗碗

2022-05-30 02:30
S媽對大S遭前夫爆料攻擊十分心疼。取材自臉書

S媽怒汪小菲「他真的太讓我傷心」 袒護前女婿有苦衷

2022-05-30 08:35

超人氣

更多 >
馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職

馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職
強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1500萬元

強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1500萬元
奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡

奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡
CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備

CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備
拜登前媳婦回憶錄：得知夫外遇嫂嫂 震驚但沒心碎

拜登前媳婦回憶錄：得知夫外遇嫂嫂 震驚但沒心碎