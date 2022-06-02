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林志玲曬童年沏茶照：爸爸毛筆家書影響一生

記者黃保慧／綜合報導
林志玲兒時照片。（取材自微博）
林志玲兒時照片。（取材自微博）

台灣第一名模林志玲與日本放浪兄弟成員AKIRA在2019年結婚後，在今年初喜獲新成員，享受一家三口天倫樂，她日前發行首本文字新書「剛剛好的優雅─志玲姊姊修養之道」，分享自己的故事以及家庭教育，她在微博分享一張童年時沏茶的照片，並寫到爸爸對自己的教導。

林志玲日前發行首本文字新書「剛剛好的優雅─志玲姊姊修養之道」。（圖：志玲姊姊慈善...
林志玲日前發行首本文字新書「剛剛好的優雅─志玲姊姊修養之道」。（圖：志玲姊姊慈善基金會提供）

林志玲上傳兩張自己小時候的照片，穿著粉色蝴蝶結碎花上衣，一頭俏麗短髮，雖然低著頭認真倒茶，但仍可見她天生的鵝蛋臉，她寫著：「小時候印象最深刻的就是清晨的墨香，也就是爸爸早上放在我枕頭旁邊的家書。許多女孩小時候，打開衣櫃可能是滿滿的美麗衣裳，還有香噴噴的香水氣味，而我的衣櫃卻是貼滿了爸爸用毛筆寫下的家書，當我每一次打開衣櫃要換制服的時候，就會充滿了書卷氣。我的父親用家書的形式，教會了我自律、自重、自愛。」

家書其中一篇「Leadership」（領袖能力）成了她的座右銘，但她說：「提醒自己，要培養屬於自己的思維能力與創造能力，才能成為自己人生的主人。 」

林志玲（右）、AKIRA婚後幾乎沒吵過架。（圖：志玲姊姊慈善基金會提供）
林志玲（右）、AKIRA婚後幾乎沒吵過架。（圖：志玲姊姊慈善基金會提供）

最後她說：「也許我們無法改變生命的長度，但是我們卻可以掌握生命的寬度，只要豐富我們的生命、堅持自己的信念，一步步去實踐，就能幫助我們在人生旅途中找到一個正確的方向。你，就是掌握自己人生的主人。」

林志玲 教育 微博

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