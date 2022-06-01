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汪小菲傷了S家人 S媽：他這波夠慘 我以後不再管

記者葉君遠／即時報導
S媽雖說原諒汪小菲，認為下不為例，再說重話，就相應不理了。取材自臉書
S媽雖說原諒汪小菲，認為下不為例，再說重話，就相應不理了。取材自臉書

汪小菲爆走，傷了大S徐熙媛），也傷了最疼他的S媽，汪小菲事後認錯向S媽及大S道歉，經過一天消化，S媽嘆，「我這兩天真的被氣到，疫情已經夠慘了，然後媒體深夜打來追問，唉，他的道歉我接受，希望他看在孩子的面子上，能不能留下一點好形象，後面若再那樣發生什麼事，各人做事各人擔，我以後，都不再管了。」

汪小菲30日爆料大S服用違禁藥物，深深傷了一直以來都護著他的S媽的心，隔天他冷靜下來，寫了道歉文，「因為我的一時衝動，令我作出了一生中最後悔的一件事，我對熙媛，孩子們，徐媽媽深感愧疚。 」並表示，未來除了孩子相關事宜外，不會再打擾大S生活。

除了葛斯齊爆料秀出多張汪小菲和不同女子親密照片，中國八卦媒體甚至還曝光疑似汪小菲在去年9月與張穎穎討論有關於肚裡的孩子是否要留下的對話截圖。其中可以看出，張穎穎已懷了汪小菲的孩子，汪小菲不希望她把孩子拿掉，不過當時汪小菲還未與大S正式離婚，張穎穎似乎覺得汪小菲的回應太過敷衍，寫下「現在如果你堅持要孩子的話，想沒想過懷孕期間，我要自己在家待很長的時間，如果沒有一個穩定的環境，我不會安心的」，最後更撂話「沒有任何明確的回覆，我會去醫院打掉它」。

對此，S媽嘆口氣說，「都已經離了，對他那些事也沒那麼在意了，我希望他能好好的。」但她也好奇，狗仔是怎麼能進入密室拍到照片，是不是裝了針孔？「這波，我看他也被整得夠慘了，但若他以後再說什麼話，我都不會再管了。至少請他想想，他生了孩子，我們在照顧，給最好的住所、學校和生活環境，讓他不必顧慮，那些男男女女、恩恩怨怨、形形醜醜，我們都管不著，只能把自己顧好。」

S媽也否認葛斯齊爆料汪小菲推倒小S，再推倒當時大腹便便的大S，若汪小菲真這麼做，不可能會放過他。

汪小菲這波失敗操作，除了兩岸輿論全力撻伐，因為大S現任老公是具俊曄，5月31日雖是南韓的地方選舉日，不過汪小菲占據了部分新聞版面，多家韓媒報導，稱汪小菲「在具俊曄和徐熙媛結婚後記仇爆炸了」。

S媽(右)一路以來都很庝汪小菲，每次都出面幫他說話。本報資料照片
S媽(右)一路以來都很庝汪小菲，每次都出面幫他說話。本報資料照片
S媽最在意的，就是家人們的安全。取材自臉書
S媽最在意的，就是家人們的安全。取材自臉書

汪小菲 大S 徐熙媛

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