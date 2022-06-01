吳慷仁曾是家暴受害者 父親離世才學會放下、原諒

金鐘視帝吳慷仁受訪時首揭自己曾遭受家暴。(圖:愛最大慈善光協會提供)

金鐘視帝吳慷仁以過來人身份關懷家暴 ，他應「愛最大慈善光協會」之邀，響應「現代婦女基金會」的「家暴家庭救助計畫」，勇敢自揭兒時受暴陰影。

吳慷仁沈痛說：「你的夢想是什麼？他們什麼都不敢『想』，只希望今天，是安全的一天。」他也呼籲：「受暴婦幼復原路上需要你相挺，你的一份支持，就會少一個在暗夜發抖的靈魂！」希望大家伸出援手，讓往往被逼到絕境、孤立無援的被家暴者，能有第二次重生的機會！

吳慷仁是圈內公認演技精湛的戲精，接連一舉拿下亞洲電視大獎影帝、「金鐘50」最佳男配角、「金鐘51」視帝和台北電影 節影帝，近期更以台劇 「華燈初上」中的媽媽桑「寶寶」一角艷驚四座，他傲嬌吸睛、亦正亦邪的角色塑造，更為他贏來「百變」美名，男女粉絲紛紛佩服大喊：「請收下膝蓋！」但吳慷仁對於「演技」卻有出人意表的陳述，首度吐露兒時曾受家暴的他提及：「身為演員，這是很弔詭的事情，因為你曾經受過傷，在類似的經歷、情緒轉移中，變成一種移情作用、甚至是養分來著。」

金鐘視帝吳慷仁受訪時首揭自己曾遭受家暴。(圖:愛最大慈善光協會提供)

吳慷仁表示因為前陣子父親的離世，自己對這段關係已經放下、原諒，但免不了因此再度回想到小時候曾受過的傷害。「雖然我已快到人生所謂的四十不惑，但家暴的陰影卻埋在我心底，不好的回憶是畫面、甚至也圍繞在呼吸間。」吳慷仁無奈回首：「的確可以用恐懼來形容，我真的害怕想到小時候的事情，至今仍是。」

吳慷仁曾是家暴受害者，他呼籲大眾不要把家暴深埋在心裏，藉由旁人、機構或信仰，就有機會得到勸導或鼓勵，幸運的話，還有機會獲得療癒。「我真的覺得這不是件容易面對的事，也不確定是否已走出來…」但在人事已非後，吳慷仁慶幸自己挺了過來，「我算是過得很不錯了。」，他不忘提到：「這些在原生家庭不愉快的過程，多多少少會影響到你的下一代，親密愛人、人際關係、甚至是工作！」他誠懇強調：「一定要尋求協助，千萬不要忍、不要覺得丟臉。」