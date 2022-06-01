我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

四川雅安發生6.1、4.5級強震 已釀4死14傷

台美經貿重大成果 政院發布「台美21世紀貿易倡議」

林志玲美人胚童年照曝光 爸爸毛筆家書影響她一生

記者黃保慧／即時報導
林志玲首部凝視內心的真摯書寫「剛剛好的優雅-志玲姊姊修養之道」上市。(圖:志玲姊姊慈善基金會提供)
林志玲首部凝視內心的真摯書寫「剛剛好的優雅-志玲姊姊修養之道」上市。(圖:志玲姊姊慈善基金會提供)

台灣第一名模林志玲（志玲姊姊）與日本放浪兄弟成員AKIRA在2019年結婚後，在今年初喜獲新成員，享受一家三口天倫樂，她於26日凌晨發行首本文字新書「剛剛好的優雅-志玲姊姊修養之道」，分享自己的故事以及家庭教育，5月31日晚她在微博分享一張童年時沏茶的照片，並寫道爸爸對自己的教導。

林志玲上傳兩張自己小時候的照片，穿著粉色蝴蝶結碎花上衣，一頭俏麗短髮，雖然低著頭認真倒茶，但仍可見她天生的鵝蛋臉，她寫著：「小時候印象最深刻的就是清晨的墨香，也就是爸爸早上放在我枕頭旁邊的家書。許多女孩小時候，打開衣櫃可能是滿滿的美麗衣裳，還有香噴噴的香水氣味，而我的衣櫃卻是貼滿了爸爸用毛筆寫下的家書，當我每一次打開衣櫃要換制服的時候，就會充滿了書卷氣。我的父親用家書的形式，教會了我自律、自重、自愛。」

林志玲兒時照片。(取材自微博)
林志玲兒時照片。(取材自微博)

林志玲爸爸的家書其中一篇「Leadership」成了她的座右銘，字面上意思就是「領袖能力」，但她說：「其實Leadership的每一個英文字母也都代表著一個意義，伴隨著我長大，隨著年齡增長，在每一個階段都會有不同的理解與體會。也提醒自己，要培養屬於自己的思維能力與創造能力，才能成為自己人生的主人。 」

最後她說：「也許我們無法改變生命的長度，但是我們卻可以掌握生命的寬度，只要豐富我們的生命、堅持自己的信念，一步步去實踐，就能幫助我們在人生旅途中找到一個正確的方向。你，就是掌握自己人生的主人。」也不忘呼籲大家一起關注兒童安全、教育、身心健康。

林志玲 教育 字母

上一則

「致青春」楊子姍官宣生女 老公吳中天調侃「有人治」

下一則

與安珀官司終局仍無解 強尼先在倫敦密會凱特摩絲

延伸閱讀

17年前墜馬 林志玲自爆「基本保險都沒有」

17年前墜馬 林志玲自爆「基本保險都沒有」
林志玲首還原17年墜馬意外 自爆「連基本保險都沒有」

林志玲首還原17年墜馬意外 自爆「連基本保險都沒有」
婚後從未與AKIRA吵架 林志玲自曝「1原因」吵不起來

婚後從未與AKIRA吵架 林志玲自曝「1原因」吵不起來
林志玲又傳喜訊 出書「剛剛好的優雅」送兒當禮物

林志玲又傳喜訊 出書「剛剛好的優雅」送兒當禮物

熱門新聞

Jasmine擁有大長腿。取材自IG

甄子丹超美女兒擁九頭身 神美照曝光「三七」比例

2022-05-24 17:44
林志玲、AKIRA婚後幾乎沒吵架原因曝光。（圖：志玲姊姊慈善基金會提供）

婚後從未與AKIRA吵架 林志玲自曝「1原因」吵不起來

2022-05-26 22:15
當年周董「地表最強」演唱會，舞台華麗多變。(圖:杰威爾提供)

周杰倫9年前舊作、王心凌再翻紅 中國娛樂為何飄起濃濃台灣味

2022-05-25 23:07
鄭欣宜今天滿35歲。圖／摘自臉書

沈殿霞愛女繼承亡母遺產 數字上漲鄭欣宜發聲了

2022-05-30 14:28
李立群下樓拿包裹拉下口罩透透氣。圖／截自微博

李立群出門透氣拉口罩 曝一下電梯就被5、6名大漢包圍

2022-05-27 18:48
S媽對大S遭前夫爆料攻擊十分心疼。取材自臉書

S媽怒汪小菲「他真的太讓我傷心」 袒護前女婿有苦衷

2022-05-30 08:35

超人氣

更多 >
從5萬到6000萬 中國留學生6年白手起家

從5萬到6000萬 中國留學生6年白手起家
WSJ：美國規模最大企業員工待遇差異天壤之別

WSJ：美國規模最大企業員工待遇差異天壤之別
狗仔：汪小菲對大小S動粗 與3女親密照曝光

狗仔：汪小菲對大小S動粗 與3女親密照曝光
亞裔拉丁裔混血家庭 加州趨勢 網上自封「拉亞人」

亞裔拉丁裔混血家庭 加州趨勢 網上自封「拉亞人」
洛縣1民宅禍從天降 超速車穿牆而過 司機當場死亡

洛縣1民宅禍從天降 超速車穿牆而過 司機當場死亡