林志玲美人胚童年照曝光 爸爸毛筆家書影響她一生

林志玲首部凝視內心的真摯書寫「剛剛好的優雅-志玲姊姊修養之道」上市。(圖:志玲姊姊慈善基金會提供)

台灣第一名模林志玲 （志玲姊姊）與日本放浪兄弟成員AKIRA在2019年結婚後，在今年初喜獲新成員，享受一家三口天倫樂，她於26日凌晨發行首本文字新書「剛剛好的優雅-志玲姊姊修養之道」，分享自己的故事以及家庭教育 ，5月31日晚她在微博分享一張童年時沏茶的照片，並寫道爸爸對自己的教導。

林志玲上傳兩張自己小時候的照片，穿著粉色蝴蝶結碎花上衣，一頭俏麗短髮，雖然低著頭認真倒茶，但仍可見她天生的鵝蛋臉，她寫著：「小時候印象最深刻的就是清晨的墨香，也就是爸爸早上放在我枕頭旁邊的家書。許多女孩小時候，打開衣櫃可能是滿滿的美麗衣裳，還有香噴噴的香水氣味，而我的衣櫃卻是貼滿了爸爸用毛筆寫下的家書，當我每一次打開衣櫃要換制服的時候，就會充滿了書卷氣。我的父親用家書的形式，教會了我自律、自重、自愛。」

林志玲兒時照片。(取材自微博)

林志玲爸爸的家書其中一篇「Leadership」成了她的座右銘，字面上意思就是「領袖能力」，但她說：「其實Leadership的每一個英文字母 也都代表著一個意義，伴隨著我長大，隨著年齡增長，在每一個階段都會有不同的理解與體會。也提醒自己，要培養屬於自己的思維能力與創造能力，才能成為自己人生的主人。 」

最後她說：「也許我們無法改變生命的長度，但是我們卻可以掌握生命的寬度，只要豐富我們的生命、堅持自己的信念，一步步去實踐，就能幫助我們在人生旅途中找到一個正確的方向。你，就是掌握自己人生的主人。」也不忘呼籲大家一起關注兒童安全、教育、身心健康。