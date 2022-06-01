陳德容進軍抖音 回憶殺影片太凍齡 網：好美、都沒變

陳德容多年來維持凍齡。（圖：壹加壹攝影工作室楊杰）

48歲瓊瑤劇首席台灣玉女 陳德容，近日一則影片引發回憶殺，凍齡美貌引起話題。她受訪時透露正式進軍抖音 ，已成立專屬團隊拍攝影片，更斥資一日台幣10萬元（約3435美元）前進台灣高檔酒店取景。

陳德容18歲拍了瓊瑤劇「梅花烙」之後暴紅，成為90年代瓊瑤首席玉女明星，她日前在抖音上傳了一則她出道以來的精采畫面，感嘆寫下：「一個普通女孩的近40年，很慶幸我一直堅定的做自己，也感謝生命裡每一分遇見和支援我的人」。粉絲紛紛留言直呼「好美」、「真的都沒變」。

陳德容透露因為疫情 原本她監製的電影「山中森林」延遲到今年做後製，所以她有更多時間思考進軍網路，為了和時下的藝人抖音做區隔，她著重在她個人生活體驗，請來專屬的拍攝團隊錄製和剪接，事前經過企畫討論腳本，包含妝法等都是電影規格，每次拍攝都是大隊人馬。

她最近就包下文華東方酒店拍攝她的歡慶端午影片，透過影片介紹她認為好吃好玩的地方，每支片成本最少10萬起跳，她笑說：「既然要做就做最好的。」這一年半她因為疫情，也推掉不少大陸工作，損失估計高達8位數，但1日她啟程到大陸工作。

她2019年和前夫王贊策離婚，她坦言身邊是有追求者但沒有適合的對象，「感情就是隨緣」。