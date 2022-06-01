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世說新聞／買槍審核沒用？這15起大屠殺都是合法槍所為

江宏傑自給10年禁愛令 否認等福原愛回頭

記者王郁惠／綜合報導
江宏傑現在一心以家庭與事業為重。（記者沈昱嘉／攝影）
江宏傑現在一心以家庭與事業為重。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣男星、前桌球選江宏傑籌備兩年、斥資台幣百萬（約3.4萬美元）與友人投資「ONWARD tt」桌球吧終於開幕，盼藉以讓更多人享受桌球的樂趣，他在前年受訪時就曾談到此夢想，當時球館的藍圖還包括夫妻一同為學生指導；如今今非昔比，問到何時感覺到女方想離婚的？他坦言：「新聞出來的情況下。」

福原愛與江宏傑離婚後多待在日本。（取材自微博）
福原愛與江宏傑離婚後多待在日本。（取材自微博）

他認如當時報導所說，女方因公赴日，後續演變到離婚，「措手不及多一點」，甚至回想過程，已忘記當時經歷了什麼，只記得沒有時間療情傷，「我覺得那時候我已經沒辦法顧到我自己啦！兩個小孩我還要忙，那時候疫情期間就很長待在家裡，忙小孩就忙不完了」，甚至沒有好好道別上段婚姻，他感性表示：「但還是很謝謝自己啦！就是…非常勇敢，然後就是也謝謝大家的支持。」

江宏傑期間自行低調退役，沒有任何進行儀式，他打趣自己退不退役沒人在意。如今成功轉作藝人，憑專業不失呆萌的形象，獲得高人氣，但仍盡量在下午4點前收工，努力陪伴兒女、給予安全感。

先前受訪他自給10年禁愛令，是否是在等前妻？他先是驚訝地瞪大雙眼、語塞許久，記者再問到對福原愛是否還有愛？他說：「不會啊，她就是小孩子的媽媽。」表示現在心思都在照顧小孩與球館上，「你想要再投入下一段我覺得，你如果心思一直擺在小孩或是工作，可能百分之80的話，我覺得對另外一半也不是很公平啦」，也盼未來在演藝圈能接受更多挑戰，無論是節目主持、演戲或唱歌都不設限。

江宏傑 福原愛 疫情

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