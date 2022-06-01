爆料汪小菲 卻硬扯迪麗熱巴等人 狗仔：很多事見不得光

葛斯齊。(記者沈昱嘉／攝影)

狗仔葛斯齊31日晚間直播大爆汪小菲婚內出軌的照片，還有曾推倒懷孕中的大S 等猛料，之後又牽扯出小S 的老公許雅鈞、林俊傑、迪麗熱巴與鹿晗 ，這些人隨即也都回應澄清，而1日一早葛斯齊再發文提到自己爆料的心聲與苦衷。

葛斯齊在臉書發文提到，「我所講的事都是報導過的事情，很多事是見不得光的，一見光必有人遭殃」，還表示狗仔拍到照片後不一定會全部都爆出，「很多事情是真相與曝光在中間拉扯，我必須要用專業經驗衡量會不會造成別人的傷害，我現在感受到別人可以說的事，我現在不見得能說，因為很容易造成誤解傷害」。

接著也提出幾點說明與澄清「我沒說過熱巴和鹿晗一起出遊日本，他們前後差3天，只是我分別巧遇在同酒店進出」，當時鹿晗認出他是狗仔時，還打趣問他「來拍熱巴嗎？」，接著提到小S老公許雅鈞找飯局妹到101餐廳用餐，之後許雅鈞承認有這樣的飯局，但在坐的都是朋友，並非飯局妹。他感謝小S的老公許雅鈞認同他的消息屬實，「那天桌上朋友眾多，我也不好說哪位是友人，但我知道她私下有在接飯局，我收到了線報，我只是表示狗仔沒錢做不了案子，沒有別的意思冒犯了。」。

關於林俊傑的部份，葛斯齊指出「那些上過社會版面的事情，我們就交由世人去判斷，網友想看狗仔PK歌王，我不會上當的」，「我只是提了一下過去報導的事，很不好意思打擾了！」，最後葛斯齊表示「我出現只是一陣風而已，就算有料，很多你情我願的事情，沒有傷害到社會，料我自己都會吞下去！日後我會更小心言行，很抱歉給大家帶來困擾了」。