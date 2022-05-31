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江宏傑首談離婚真相 對福原愛沒愛了：僅孩子的媽

記者王郁惠／專訪
江宏傑圓夢創業開桌球吧，盼讓更多人享受桌球的樂趣。記者沈昱嘉／攝影
江宏傑圓夢創業開桌球吧，盼讓更多人享受桌球的樂趣。記者沈昱嘉／攝影

台灣桌球好手江宏傑籌備2年、斥資百萬與友人投資「ONWARD tt」桌球吧終於開幕，盼藉以讓更多人享受桌球的樂趣，他在前年接受本報專訪時就曾談到此夢想，當時球館的藍圖還包括夫妻一同為學生指導；如今今非昔比，從福原愛赴日上節目發言醞釀婚變話題，到後來被抓包疑似偷吃小王，之後就是自稱女方的友人不斷透過媒體放話抹黑江家人等，問到何時感覺到女方想離婚的？他坦言：「新聞出來的情況下。」

他認如當時報導所說，女方因公赴日，後續演變到離婚，「措手不及多一點」，甚至回想過程，已忘記當時經歷了什麼，只記得沒有時間療情傷，「我覺得那時候我已經沒辦法顧到我自己啦！兩個小孩我還要忙，那時候疫情期間就很長待在家裡，忙小孩就忙不完了」，甚至沒有好好道別上段婚姻，他感性表示：「但還是很謝謝自己啦！就是…非常勇敢，然後就是也謝謝大家的支持。」

江宏傑期間自行低調退役，沒有任何進行儀式，他打趣自己不是優秀球手、退不退役沒人在意，對於退役的感想，他說：「有謝謝自己的身體，因為真的傷痛滿多的。」如今除了開設桌球吧，也成功轉作藝人，憑在節目中專業不失呆萌的形象，獲得高人氣，但儘管再忙，他仍是盡量在下午4點前收工，努力陪伴兒女、給予安全感，「我要盡量給他們知道，其實不管是爸爸、媽媽，都會很愛你們，這是我一直需要做的事情」。

先前受訪他自給10年禁愛令，是否是在等前妻？他先是驚訝地瞪大雙眼、支支吾吾，記者再問到對福原愛是否還有愛？他說：「不會啊，她現在就只是小孩子的媽媽。」表示現在心思都在照顧小孩與球館上，「你想要再投入下一段我覺得，你如果心思一直擺在小孩或是工作，可能百分之80的話，我覺得對另外一半也不是很公平啦」，也盼未來在演藝圈能接受更多挑戰，無論是節目主持、演戲或唱歌都不設限。

江宏傑成功轉型藝人，未來主持、演戲、唱歌皆不設限。記者沈昱嘉／攝影
江宏傑成功轉型藝人，未來主持、演戲、唱歌皆不設限。記者沈昱嘉／攝影
江宏傑低調從職業球員退役，感謝經歷傷痛的自己。記者沈昱嘉／攝影
江宏傑低調從職業球員退役，感謝經歷傷痛的自己。記者沈昱嘉／攝影
江宏傑桌球吧裡有不少網美好拍場景。記者沈昱嘉／攝影
江宏傑桌球吧裡有不少網美好拍場景。記者沈昱嘉／攝影
江宏傑現於桌球吧擔任一周20小時授課教練。記者沈昱嘉／攝影
江宏傑現於桌球吧擔任一周20小時授課教練。記者沈昱嘉／攝影

福原愛 江宏傑 疫情

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