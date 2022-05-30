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汪小菲爆大S「長期服用違禁藥物」 離婚時間點曝光

記者林怡秀／即時報導
汪小菲。取材自微博
汪小菲。取材自微博

大S（徐熙媛）前夫汪小菲日前被狗仔指婚內出軌張穎穎，並曝光親密照片，汪小菲30日在微博發文反擊，他表示去年2月就和大S討論離婚，期間確實因為情緒問題出現酒後失態，他願意向大家道歉，不過狗仔指他婚內出軌是子虛烏有，他已決定委請律師提起告訴，他還爆料大S長期使用違禁藥物，每個月還跟他索取100萬台幣，「她幾次精神出現狀況都是本人在旁搶救，不多說了。」

大S和汪小菲去年11月官宣離婚，之後大S閃婚韓國藝人具俊曄，汪小菲則被指身邊早就有小三張穎穎，而台灣狗仔近日曝光多張兩人親密照，引發熱議，汪小菲大動作在微博發文，詳述和大S談離婚的時間點，他表示去年2月就收到大S要求離婚的訊息，他極力挽回，原本以為已經談好了，到了5、6月，因為疫苗和考慮到孩子安全，他無法將孩子帶回北京，因此在微博發文痛批台灣的防疫政策，隔天大S再次向他提出離婚。

他說在這段期間，他仍積極挽留大S，「我盡力安排他們回中國隔離，好好生活陪我創業，均被拒絕！我實在無法忍受，於10月底再次回台灣談離婚！」他更語出驚人表示，大S長期服用違禁藥物，每個月還跟他要100萬台幣（約3.4萬美元），並指大S多次精神出現狀況，都是因為有他及時在身邊搶救。不過他隨後又把該則爆料大S服用違禁藥物的發文刪除。

遭指服用違禁藥物 大S經紀人「熙媛不做違法的事」

記者林怡秀／即時報導

汪小菲30日在微博又突然爆走，指前妻大S（徐熙媛）長期服用違禁藥物，還每個月跟他索要100萬台幣，不過他發文沒多久又火速刪文，剛大S經紀人回應「熙媛從不做違法的事情，她也從來不強迫邊的任何人做任何事。」經紀人也說，大S從第三胎流產之後，身體便無法應付太大量的工作，尤其家中兩個孩子都還小，都是大S在照顧，所以她盡量把時間留給孩子，「據我所知他們倆從結婚之後，家中的開銷都是兩人平分，那100萬是熙媛收入減少後，小菲自願負擔的家用費用，離婚後依舊維持原狀，沒有多一毛錢，這是我所知道的狀況。」

汪小菲微博爆料大S服用違禁藥物，但他隨後已將文章刪除。取材自微博
汪小菲微博爆料大S服用違禁藥物，但他隨後已將文章刪除。取材自微博
汪小菲強調自己沒有婚內出軌。取材自微博
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大S(右)和經紀人聚餐。取材自IG
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大S 汪小菲 微博

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