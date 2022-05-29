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消失4年…77歲凌峰玩抖音 好友李立群教的

娛樂新聞組／綜合報導
凌峰在李立群的教導下，學會如何使用「抖音」。（視頻截圖）
凌峰在李立群的教導下，學會如何使用「抖音」。（視頻截圖）

台灣藝人凌峰四年前開完心臟手術的刀後，幾乎在螢光幕前消失，原來他在術後搬到泰國清邁，獨自過著隱居生活，近來心臟復原狀況良好；77歲的他還在同是藝人的好友李立群教導下，學會如何使用「抖音」，剛創好帳號就忍不住影片連三發，身體看起來仍相當硬朗。

ETtoday報導，李立群近日突然在個人抖音帳號公開凌峰近況，只見凌峰對著鏡頭幽默地說：「還記得大哥的名字嗎？高凌風！哎呀，搞錯了，長得高的叫高凌風，長的帥的叫凌峰。」最後還不忘叫老友多多幫他宣傳「繼續宣揚我，我很久不紅了！」而李立群也教他玩抖音，凌峰才開設帳號沒多久就影片連三發，還學會tag李立群，開心地直說：「老弟啊，我因為你而抖起來了！」

兩位演藝圈大哥在抖音上的互動「萌」到不少網友，尤其見到時隔四年不見的凌峰，網友紛紛留言「凌峰老師還是這麼風趣」。

另據本報系聯合報報導，李立群疫情期間關在上海家中悶壞了，經常拍抖音影片和網友互動，受到兩岸網友討論，他日前PO出出門且拉下口罩的影片，透露下電梯就被五、六個大漢攔住，原來是喜歡看他抖音的粉絲，要求跟他合照還拉下口罩，而李立群描述的語氣似乎相當開心遇到粉絲。

李立群透露，通常社區保安會幫他把快遞送上樓，但這次他想自己下樓溜溜，並透露包裹是從台灣寄到上海的中藥。此外，李立群也分享他與保安的好交情，因疫情他已三個月沒理髮，請理髮師到家裡太貴，於是讓保安幫忙理髮，結果剪成了「鳥窩頭」，但他笑稱這正是他現在需要的髮型，且還是免費的。

抖音 疫情 口罩

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