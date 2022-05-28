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「犀利人妻」朱芯儀切除乳癌 賈靜雯喊話：相信就會跨越

記者杜沛學／台北報導
衛斯理(右)一路相陪朱芯儀抗癌。(圖:MOMOTV提供)
衛斯理(右)一路相陪朱芯儀抗癌。(圖:MOMOTV提供)

以電視劇「犀利人妻」小三走紅的台灣女星朱芯儀順利動完乳癌切除手術，老公衛斯理（賈子辰）報平安，衛斯理的姊姊賈靜雯也在Instagram限時動態中PO文，雖未明確表示是在描述朱芯儀的手術，但文字涵義積極正面，猶如朱芯儀的抗癌路。

朱芯儀3月初宣布自己罹患乳癌，已積極治療一段時間，4月底化療療程告一段落，原本就預計5月進行切除手術。衛斯理一路陪老婆抗癌，出發前也對朱芯儀信心喊話：「老婆加油！別怕我都會在，答應孩子們要把健康的媽媽帶回家。」衛斯理也回覆記者訊息，表示：「一切順利！謝謝你們關心。

朱芯儀與老公衛斯理27日在限時動態上透露：「啟動勇氣跟勇敢，上戰場去，一切順利。」出發做乳癌切除手術，經過一天奮戰，28日一早衛斯理再度PO文報平安：「戰場歸來，一切安好，感激不盡，大家辛苦了！」並PO出流淚、愛心、雙手合十的圖案，可見這一天來體力與心力都備受煎熬。

賈靜雯28日PO出天空照，並附上文字：「相信就會跨越，人就是在不斷地跨越每一個挑戰，唯有努力讓自己每一天的眼光都看見有光的那面。」朱芯儀的手術歷經17小時，包括進行自體脂肪移植重建手術，衛斯理回覆訊息表示：「一切順利！謝謝你們關心。」

賈靜雯(前右)與弟弟衛斯理(後左二)、弟媳朱芯儀(前左二)感情好，前中為賈媽媽。...
賈靜雯(前右)與弟弟衛斯理(後左二)、弟媳朱芯儀(前左二)感情好，前中為賈媽媽。(取材自臉書)

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