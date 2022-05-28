被控霸凌後輩 炎亞綸怒抖內幕

炎亞綸被控在「營業中」節目中霸凌後輩。(圖：索尼音樂提供)

台灣實境節目「來吧！營業中」討論度夯，年輕後輩顏佑庭經驗不足時常犯錯，炎亞綸會出面指正，而最新一集的節目中，顏佑庭哽咽表示，要請假一個月去外面餐廳打工學習。不少網友認為，炎亞綸在節目中是職場霸凌 ，他在節目影片留言喊冤，直說：「真的不要逼我把沒剪進節目的『幫助』講出來，莫名奇妙。」

面對網友質疑他對顏佑庭太嚴格，希望他多一點包容，炎亞綸回：「很樂意幫助人，只是沒想到狗咬呂洞賓，會被網友認為在霸凌，我也是笑了。」他強調，每個人都在花自己時間幫助顏佑庭，包括應對進退、背菜單，這樣還被說是職場霸凌，讓炎亞綸一肚子火，「節目裡我還不夠像保母嗎？一起學調酒，一起從零開始，為什麼我還要花時間跟他說他做錯？」

不過炎亞綸「營業中」演唱的片頭曲和片尾曲，倒是受到不少好評，「Live a Life」的原曲是韓文歌曲，外國曲填中文詞難度極高，但製作人陳珊妮一直希望炎亞綸挑戰演唱這類型chill R&B風格的歌曲，因此雖然製作的時間有限，陳珊妮為了炎亞綸仍親自填詞趕工，特別在韻腳上花心思，講究詞曲的咬合程度。

炎亞綸表示：「如果大家仔細聽『Live a Life』，再去看『來吧！營業中』，會發現歌詞很貼近我，實境節目就是比較貼近真實的樣子。」