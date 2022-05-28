蔡琴、5566個唱紛喊卡 6月雄蛋成空蛋

疫情攪局，蔡琴6月演唱會取消。(圖：宜辰整合行銷提供)

台灣男團5566原定6月11日於高雄巨蛋舉辦演唱會，遇疫情 攪局確定延期；蔡琴原訂18日於高雄巨蛋舉辦「就是要好新琴」演唱會，則因檔期無法配合直接宣布取消，並開放退票，6月大型演出全數取消，高雄巨蛋成「空蛋」。

孫協志、王仁甫與許孟哲上月才出席記者會，宣布6月11日在高雄巨蛋開唱消息，未料近日疫情越來越嚴重，主辦單位稍早公布：「隨著本土疫情暫未降溫，為保障來自各地的歌迷朋友及所有演職人員的健康與安全，很遺憾地宣布原定6月11日的高雄巨蛋演唱會延期。」後續檔期正在與高雄巨蛋討論中。

台灣近日疫情持續升溫，許多歌手宣布演唱會延期或取消，蔡琴原定6月開跑的「蔡琴2022就是要好新琴演唱會」也有所變動，主辦單位宣布台北場次改為9月舉行，而台中、高雄場次因蔡琴檔期無法配合，只得忍痛取消。

由於6月台北場演唱會受到疫情嚴峻影響延期，蔡琴近期大多都待在家裡，並減少出門機會，儘管如此，她仍保持運動習慣，每天在家健身 並做上百個仰臥起坐保持體力。64歲的蔡琴藉著演唱會延期時間好好儲蓄 精神及體力，希望在9月的台北場演唱會以更好的心情及好氣色跟歌迷碰面。