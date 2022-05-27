胡金銓紀錄片 一窺武俠美學

電影大師胡金銓紀錄片預計在今年秋天上映。（圖：國家影視聽中心提供）

紀錄片「大俠胡金銓」由台灣導演 林靖傑執導，許卉林、塗翔文監製，是電影 大師胡金銓首次正式的紀錄電影。胡金銓是華人影壇最早享譽世界的電影大導演之一，他的作品不但開創了武俠電影的獨特風格，李安、侯孝賢、徐克、王童及吳宇森等導演的作品都受其影響。

「大俠胡金銓」追尋胡金銓從北京 、台灣、香港到美國飄泊的足跡和創作軌跡，揭開他追求完美的瘋魔作風和少被觸及的生命故事。紀錄片將分為上下二部曲上映，以作品和人生兩個面向，介紹胡金銓不平凡的一生。「第一部曲：先知曾經來過」聚焦於胡金銓的作品，透過重量級影人的回憶和見解分析，讓觀眾看見大師拍攝電影的方式和電影美學的呈現，「第二部曲：斷腸人在天涯」，則是難得見到胡金銓的生命故事，他在大時代下飄泊的宿命成為他作品的藝術軌跡，直至壯志末酬，他是個創造時代的人，也是個在大時代翻轉中，時不予我的孤獨英雄。

紀錄片更透過胡金銓一手提攜，也是「龍門客棧」、「俠女」男主角「銀幕儒俠」石雋的腳步，重返當年拍攝場景，鏡頭彷彿穿越時空，讓觀眾看見場景的今昔對比，也看見石雋對胡金銓如師如父的真摯情誼。