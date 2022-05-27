十一郎過敏呼吸困難 張宇飆車衝醫院

張宇(左)和太太十一郎(右)結婚25年，是歌壇的最佳拍檔。（本報資料照片）

台灣歌手張宇和太太十一郎（蕭慧文）結婚25年，他唱歌、她作詞曲，不但是工作的最佳拍檔，也是演藝圈鶼鰈情深的代表。他日前在臉書驚爆太太突然呼吸困難緊急送醫，「在鬼門關前走了一遭」。

張宇表示，太太原本就對某些止痛藥過敏 ，兩人一直很小心，沒想到25日她吃了某大型醫院開的藥物，隨即過敏呼吸困難，他趕緊把她送到慈濟醫院，「看著她呼吸越來越困難，我從山上一路超車，過程其實頗為驚險。」經緊急處置，才終於放下心來。

張宇透露，「首次到『xx醫院』就診填寫病歷資料時有註明，通常在醫師開藥前，我們也會特別提醒，這次因為醫師從頭到尾都沒有說要開止痛藥，只說了開B群跟肌肉 鬆弛，所以我們也就沒有再特別提醒慧文藥物過敏的事。」

他認為這中間一定有醫療疏失，「要不是『xx醫院』病歷登錄得不清楚，要不就是醫師的問題。當然我們自己也有責任，藥單上有清楚地寫著止痛藥，只是吞藥前沒有特別再去看一眼便吞下去。」

他也提到，「目前我們還並不清楚對於『xx醫院』及醫師應該做些什麼反應是適當的？想要聽聽你們的一些觀點。這畢竟是個案，我們還是感謝醫療人員的辛苦，特別是慈濟急診醫護的照顧。」

張宇也透過經紀人表示，太太現在除了眼睛有點腫，目前已無大礙，「這件事也可以提醒醫院、醫師和病人本身，對於藥物過敏要格外小心、謹慎處理，但這畢竟是意外，還是感謝醫療人員的辛苦。」並說：「這件事也讓我想到，如果健保 卡能註記此人藥物過敏，可能就更好了。」