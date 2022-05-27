17年前墜馬 林志玲自爆「基本保險都沒有」

林志玲首部凝視內心的真摯書寫「剛剛好的優雅-志玲姊姊修養之道」上市。（圖：志玲姊姊慈善基金會提供）

台灣第一名模林志玲 與日本 放浪兄弟成員AKIRA在2019年結婚後，今年初喜獲新成員，享受一家三口天倫樂，她26日凌晨發行首本文字新書「剛剛好的優雅-志玲姊姊修養之道」，除了分享家庭趣事之外，也首度揭露17年前在大連拍廣告墜馬時，發生的一連串意外始末。

林志玲在書中表示，當時墜馬受傷，後續保險 怎麼理賠也是外界焦點，「經紀公司及家人對於誰該負責、誰該解決，有著來來回回的討論，當然也包括大律師的各種建議，覺得這個案件太受矚目，必須要訴訟索賠。因為當時還是小模的我，連基本保險都沒有。記憶中，我用了非常微弱的力氣說，都不需要，請大家放手，我會自己好起來」，如今再度揭露過往，也讓人更佩服林志玲的勇氣。

雖然當初廣告廠商和經紀公司都表示，已為她投保數千萬元的高額意外險，但是意外險理賠項目只包括包括身故、殘障以及重大燒燙傷，雖然有實支實付的骨折險，但是理賠金額通常不高，林志玲休養時期無法工作所造成的損失，更是相當龐大。

另外，林志玲在書中坦承，一開始與老公寫情書時，因為日文不夠好，所以都由一位男性好友幫忙翻譯，婚後甚至還沒跟老公吵過架，「或許也是因為我的日文，還沒有好到可以跟他吵起來的程度」。

提到自己的孕事曝光，林志玲也罕見曝光內幕，她說有一位工作長達15年的夥伴，是個老實人但也常有烏龍事，「豬隊友的戰績真的不勝枚舉，其中包括我躲躲藏藏去了這麼多次醫院，但他竟然去辦事時，不小心手中拿著我的病歷，在光天化日之下被狗仔隊用長鏡頭拍到，天啊！」