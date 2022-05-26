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張宇驚爆太太蕭十一郎藥物過敏 「呼吸困難」緊急送醫

記者梅衍儂／即時報導
張宇。(取材自微博)
張宇。(取材自微博)

台灣歌手張宇和太太蕭十一郎（蕭慧文）相愛42年，他在臉書驚爆太太昨在鬼門關前走了一遭，因藥物過敏導致呼吸困難，緊急送醫後幸好已無大礙。

張宇表示，昨天太太吃了某大型醫院開的藥物，沒想到卻引發過敏，導致呼吸困難，他趕緊把太太送到慈濟醫院，「看著她呼吸越來越困難，我從山上一路超車，過程其實頗為驚險。」經急診醫護的緊急處置，才終於放下心來。

張宇透露，太太原本就對某些成分的止痛藥過敏，兩人一直都很小心，「首次到『xx醫院』就診填寫病歷資料時有註明，通常在醫生開藥前我們也會特別提醒，這次因為醫生從頭到尾都沒有說過要開止痛藥，只說了開B群跟肌肉鬆弛，所以我們也就沒有再特別去提醒慧文藥物過敏的事。」沒想到，太太服藥後竟引發過敏。

他認為這中間一定有醫療疏失，「要不是『xx醫院』病歷登錄的不清楚，要不就是醫生的問題。當然我們自己也有責任，藥單上有清楚的寫著止痛藥，只是在吞藥之前沒有特別再去看一眼便吞下去。」

他也提到，「目前我們還並不清楚對於『xx醫院』及醫師應該做些什麼反應是適當的？想要聽聽你們的一些觀點。謝謝！這畢竟是個案，我們還是感謝醫療人員的辛苦，特別是慈濟急診醫護的照顧。」

張宇也透過經紀人表示，太太現在除了眼睛有點腫，目前已無大礙，「這件事也可以提醒醫院、醫生和病人本身，對於藥物過敏要格外小心、謹慎處里，但這畢竟是意外，還是感謝醫療人員的辛苦。」並說：「這件事也讓我想到，如果健保卡能註記藥物過敏，可能就更好了。」

過敏 健保 肌肉

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