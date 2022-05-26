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張庭發聲明 控有心人士離間台商對中國情感

記者楊起鳳／即時報導
張庭。（取材自臉書）
張庭。（取材自臉書）

台灣藝人林瑞陽、張庭在中國開設公司，去年底被爆涉嫌違法傳銷，財產及名下房產分別被凍結、扣押，2人5月中旬已正式委託中國知名律師何兵，以「上海達爾威公司」名義，控告石家莊裕華區市監局與裕華區法院重複立案，並提起復議，透過訴訟捍衛遭凍結的20億人民幣(約2.9億美元)資產與聲譽。今天張庭再度拋出震撼彈，發出聲明表示遭到有心人士離間台商對中國的情感，試圖將此案政治化及對公司污名化，達威爾公司難以認同。

張庭委任律師何兵今( 26）日在微博針對張庭夫婦涉傳案件，拋出十大問題，引起熱烈評論，何兵強調，達爾威公司案件是法律案件，任何試圖將此案政治化及對達爾威公司污名化的評論，都難以得到認同。

何兵指出，台胞及台商依法享有人身和財產受法律保護權利，也要接受有關部門的指導和監督，達爾威公司依法尋求法律濟，這也說明，張庭夫婦是對中國法治有信心。所以，此事是法律案件，也該以法律案件看待，不該被政治化及污名化。

何兵表示，此案裕華區市監局沒有管轄權，也無權申請法院查封凍結上海達爾威公司及案外公司與個人財產，法院更不應配合作出保全裁定。這是型的重複立案、趨利執法。

針對何兵的十大震撼問題，網友們反應熱烈，更有網友表示：「這案子看起來問題不小啊。」也有網友說：「辦案就是為了搞點錢」 ，顯見趨利性執法在內地已屢見不鮮了。

張庭稍後也發出聲明稿表示遭到少數人試圖離間台商對中國的情感，動搖台胞對中國投資和法治環境的信心，其目的不可能達到。

張庭委託律師何兵拋出十大問題反擊。（取材自臉書）
張庭委託律師何兵拋出十大問題反擊。（取材自臉書）

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