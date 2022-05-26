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客人冒雨排隊 「來吧！營業中」炸鍋兩岸

記者葉君遠／綜合報導
庹宗康（左）帶著楊銘威等人打造出高收視的節目。（記者王聰賢／攝影）
庹宗康（左）帶著楊銘威等人打造出高收視的節目。（記者王聰賢／攝影）

由台灣男星庹宗康領軍的TVBS「來吧！營業中」，創下台綜近年來的高潮，幾個成員從吵吵鬧鬧最後相互理解，也牽動觀眾因疫情困在家中的觀片情緒。庹宗康說，「16年前第一次做『國光幫幫忙』，播出後，製作人打給我說節目中了，隔這麼多年，終於又接到他打來說，這次又中了。」

炎亞綸轉戰綜藝表現亮眼。（記者王聰賢／攝影）
炎亞綸轉戰綜藝表現亮眼。（記者王聰賢／攝影）

台綜沉寂已久，「來吧！營業中」冒出後直接炸鍋兩岸，豆瓣點評給了9.0高分，成了繼南韓「尹食堂」、大陸「中餐廳」之後，最能代表台灣的實境經營餐廳節目，本報獨家探班位於東北角「老屋餐廳」錄製現場，庹宗康、姚元浩、炎亞綸、楊銘威和鬼鬼在大雨滂沱中，忙進忙出備菜迎客，節目錄製超過半年，每人臉上都積極而全力以赴，完全不見疲態，而就算是大雨，店外也有客人慕名而來排隊，可見節目擴散出去的效果及威力。

鬼鬼是店內唯一的女生，負責外場。（記者王聰賢／攝影）
鬼鬼是店內唯一的女生，負責外場。（記者王聰賢／攝影）

「營業中」的成功來自真實，成員都極具個性，剛開始都互不相讓，歷經多次賭氣、吵架，庹宗康說，「我這段時間的感觸，是修養練得非常好，他們原本都是大少爺、大小姐，過去比較少跟團體合作，都以自我為中心做事，最後慢慢磨合，才開始學會配合對方。」他曾開過多家知名餐酒館，50歲前為了家人全辭，上岸回歸家庭，「很多人都以為開店很簡單，真正做下來，才知道其實不是那樣。」

姚元浩對於廚藝頗有研究。（記者王聰賢／攝影）
姚元浩對於廚藝頗有研究。（記者王聰賢／攝影）

姚元浩是店裡大廚，從看著奶奶作菜，國小二年級時，因為沒大人在家，憑記憶想奶奶平日的作法，炒出人生第一盤炒飯，長大後更愛上料理，他說，加入「營業中」最大的成就感，來自於看到外場把收回來的餐盤，裡面是被清空的，「客人品嘗我做的菜，第一個表情反應也很重要，那是我作菜的動力。」

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