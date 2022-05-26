林志玲又傳喜訊 出書「剛剛好的優雅」送兒當禮物

林志玲首部凝視內心的真摯書寫「剛剛好的優雅-志玲姊姊修養之道」日前上市。（圖：志玲姊姊慈善基金會提供）

台灣第一名模林志玲 （志玲姊姊）與日本放浪兄弟成員AKIRA 2019年結婚，今年初喜獲新成員，享受一家三口天倫樂，她日前再宣布喜訊，將發行首本文字新書「剛剛好的優雅─志玲姊姊修養之道」，她在書的序中寫下初為人母的心情，也分享母親曾告訴她的一段話，「女孩子，最重要的就是禮貌和品格，會陪伴妳一輩子」。

林志玲首部凝視內心的真摯書寫「剛剛好的優雅-志玲姊姊修養之道」日前上市。（圖：志玲姊姊慈善基金會提供）

林志玲出道以來，總給予大家正能量，是公認的高EQ女神。近兩年因疫情 ，幾乎足不出戶的志玲姊姊，現在獨自專心帶孩子，多了與自己相處的時間，更深刻體會母親們的偉大，因此萌生了將受用一生的品格教育 傳承下來的想法，她認為品格是一輩子最美好的修行。

林志玲趁著寶寶睡覺空檔，提筆寫下一些想法，不僅在自序寫下：「面對一個不可思議的生命，看著他成長， 對我而言是生命中最美好的餽贈。卻也了解到，他的成長將由我們來啟蒙。我是不是該送個禮物給我的寶貝，除了我滿滿的愛以外啊，看著他的小臉蛋，在等待他醒來之前，也許可以寫一些東西，讓他可以感受媽媽的曾經。」也分享了四大段落「溫暖心靈的魔法」、「轉念向前的智慧」、「打開視野的格局」、「直面人生的勇氣」，書寫自己的故事、經驗、感動與成長，也包括改變生命的重要轉捩點、鮮為人知的童年趣事、求學歷程，及婚後與AKIRA之間的小日常。新書已在網路書店上市。